سفر متكي به بيروت پيام همبستگي و حمايت از دولت و ملت لبنان است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، منوچهرمتكي عصرروزگذشته به محض ورود به فرودگاه بيروت به خبرنگاران گفت : " هدف اساسي ازاين سفرتقويت روابط دوجانبه بين دوكشور و تبادل نظربا مقامات لبناني دراين باره( روابط دوجانبه) است".

وزيرامورخارجه ايران همچنين تصريح كرد:" اين ديدارپيام همبستگي وحمايت و پشتيباني ايران ازدولت ، ملت و مقاومت لبنان دربرابر تجاوزگري هاي رژيم صهيونيستي عليه تماميت ارضي لبنان است".

وي همچنين برموضع اصولي كشورش درزمينه حمايت از وحدت ملي (لبنان) تاكيد كرد.

قراراست متكي با اميل لحود رئيس جمهوري ، فواد سنيوره نخست وزير و نبيه بري رئيس پارلمان و همچنين فوزي صلوخ همتاي لبناني خود ديدار و مذاكره نمايد.

متكي دراين ديداررسمي دوروزه خود همچنين با روساي طوائف مختلف لبنان نيزديدار خواهد كرد.