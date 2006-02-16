مجتبي راعي، كارگردان سينما ، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد تدوين آيين نامه جديد اكران گفت: بيشتر اعتقاد دارم بايد به نتايج عملي و كاربردي آن دلخوش باشيم، تدوين آيين نامه هاي گوناگون چندان بدون ضمانت كاري اثري ندارند، تعدادي از آثار مهجور مي شوند و سالها به اكران در نمي آيند و به يك سري از فيلمها، بيشتر از آني كه حقشان است فرصت داده مي شود. براي برخي از فيلمها فرصت ايجاد مي شود و فرصت برخي از فيلمها از بين مي رود.

كارگردان " سفر به هيدالو" تاكيد كرد : كسانيكه در تدوين مقررات و آئين نامه ها نقش دارند بايد به اين معضلات به طور جدي فكر كنند و آئين نامه نه فقط بر روي كاغذ بلكه درعمل يك ثمري بدهد.

سازنده " تولد يك پروانه " تاكيد كرد: بعضي اوقات، حرفهاي خيلي خوبي كه در نشستهاي بين خودمان مي زنيم، ولي در هنگام عمل اين حرفها محقق نمي شود و انگار آدمها ياد گرفته اند در ضمن زدن حرفهاي خيلي خوب و عالي كار خودشان را انجام بدهند و اين وضعيت فعلي سينماي ما است و چندان نمي شود كاري كرد.

راعي خاطر نشان كرد : در اكران آزاد كه درحال حاضر اعمال مي شود، اينگونه درست عمل نمي شود كه صاحبان فيلمها به صورت مستقيم با صاحبان سينماها برخورد داشته باشند و فرصت مناسب براي اكران فيلم شان به دست آورند. من مطمئن هستم پشت درهاي بسته اكران و درحين تصميم گيري در باره آن، يك سري اتفاقات ديگر رخ مي دهد.

اين فيلمساز افزود : درگذشته هم به يك سري از فيلمها مجال اكران داده مي شد كه الان هرگز داده نمي شود و اين سيستم اكران آزاد هنوز نتوانسته است فروش بالاي فيلمها را تضمين كند و اگر مقايسه اي بين ميزان فروش فيلمهاي امروز نسبت به گذشته داشته باشيم، از اول سال 1383 به بعد، كه سيستم اكران آزاد فيلم ها اعمال مي شود، فروش فيلمها نسبت به دوران گذشته چندان تفاوتي ديده نمي شود.

سازنده "سفر به هيدالو" خاطر نشان كرد: اين تغيير و تحولات و تدوين مقررات جديد، فقط باعث مي شود كه هر گروهي به نفع خودش قوانين و آئين نامه ها را تعبير و تفسير كند و از آن بهره برداري فردي كند. در حالي كه اگر درمقطع فعلي، سالنهاي جديد سينما ساخته نشود، تا ابد با مشكلات اكران روبه رو خواهيم بود.