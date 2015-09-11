هدف ما کسب نتیجه آبرومندانه مقابل سپاهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مافی عصرامروز پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: ما بازی بسیار خوبی در این مسابقه از خود به نمایش گذاشتیم .

وی افزود: بازیکنان ما در مسابقه امروز تلاش بسیاری از خود به نمایش گذاشتند و به دنبال کسب بهترین نتیجه بودند.

سرمربی تیم فوتبال سفیر قزوین درباره عملکرد تیمش گفت: ما تلاش کردیم که با دفاع چندلایه مقابل سپاهان، نتیجه‌ آبرومندی کسب کنیم و گل‌های زیادی از تیم اصفهانی دریافت نکنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان سفیر آینده روشنی دارند، بیان داشت: چندین نفر از بازیکنان ما عملکرد خوبی در بازی امروز و دیگر بازی‌های تیم ما به نمایش گذاشته‌اند و امیدوار هستم که در آینده بهترین شرایط را به دست آورند زیرا آنها آینده روشنی دارند.

مافی اضافه کرد: ما با استفاده از ترکیب جدیدی راهی این مسابقات شده‌ایم و تلاش می‌کنیم که نتایج بهتری در مسابقات لیگ خود به دست آوریم.