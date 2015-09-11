پیروزی استقلال برابر شهرداری سمنان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی عصر امروز جمعه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه تختی تهران میزبان شهرداری سمنان بود که نیمه اول این دیدار را با برتری یک بر صفر به پایان برد.

در این بازی که استقلال تغییرات زیادی را در ترکیب اصلی خود ایجاد کرده بود، سجاد شهباززاده در دقیقه 22 موفق شد دروازه حریف سمنانی را باز کند.

پرویز مظلومی برای این دیدار وحید طالب لو را به جای رحمتی درون دروازه قرار داده بود و به آرش برهانی و پروپیچ نیز استراحت داد تا بازیکنان دیگرش را امتحان کند.