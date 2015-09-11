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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۲۸

یک شانزدهم نهایی جام حذفی؛

پیروزی استقلال برابر شهرداری سمنان در نیمه اول

پیروزی استقلال برابر شهرداری سمنان در نیمه اول

شاگردان پرویز مظلومی نیمه اول دیدار برابر شهرداری سمنان را با پیروزی به پایان بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی عصر امروز جمعه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه تختی تهران میزبان شهرداری سمنان بود که نیمه اول این دیدار را با برتری یک بر صفر به پایان برد.

در این بازی که استقلال تغییرات زیادی را در ترکیب اصلی خود ایجاد کرده بود، سجاد شهباززاده در دقیقه 22 موفق شد دروازه حریف سمنانی را باز کند.

پرویز مظلومی برای این دیدار وحید طالب لو را به جای رحمتی درون دروازه قرار داده بود و به آرش برهانی و پروپیچ نیز استراحت داد تا بازیکنان دیگرش را امتحان کند.

کد مطلب 2912955

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