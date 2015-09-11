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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۵۳

کارگاه آموزشی خبرنگاران استان البرز پایان یافت

کارگاه آموزشی خبرنگاران استان البرز پایان یافت

کرج - کارگاه آموزشی خبرنگاران خبرگزاری مهر و استان البرز که به مدت سه روز در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، امروز جمعه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه های آموزشی با هدف ارتقای کیفیت گزارش‌ و خبر نویسی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان البرز ۱۸ شهریور ماه به همت خبرگزاری مهر و با مشارکت شهرداری و مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج در تالار شهیدان نژادفلاح کرج آغاز شد.

محمد عکاف سردبیر اخبار استان‌های خبرگزاری مهر  مسئولیت تدریس در این کارگاه سه‌روزه را بر عهده داشت.

 کارگاه یادشده در قالب تدریس، آموزش و تمرین برگزار شد.

این کارگاه ها پس از سه روز برگزاری امروز، جمعه به پایان رسید و برای شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره صادر شد.

کد مطلب 2912961

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