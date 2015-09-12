سیدموید محسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تقویم گردشگری فارس بیان کرد: این تقویم متناسب با رویدادها و جشنواره های ملی، فرهنگی و گردشگری تهیه می شود.

وی افزود: با تهیه این تقویم، تمامی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری استان به صورت منظم تر و با درنظر گرفتن رویدادها و مناسبت ها اجرا می شود.

محسن نژاد با اشاره به اینکه در این تقویم تمامی مناسبت ها و رویدادهای ملی و جهانی اعم از تاریخی، فرهنگی و گردشگری، تعریف می شود، اظهار داشت: همچنین پدیده های تک مکانی و تک زمانی درنظر گرفته می شود تا متناسب با آنها، تورهای گردشگری تعریف شود.

وی گفت: جشنواره های فرهنگی، گردشگری متعددی طی سال های اخیر در فارس تعریف شده، به طور مثال می توان به جشنواره های گل و گلاب یا نرگس زار و انار در شهرستان های داراب، فیروزآباد، کازرون و ارسنجان اشاره کرد که اجرای آنها می تواند به جذب گردشگر به این مناطق کمک کند.

وی ادامه داد: رویدادهای فرهنگی چون یادروز سعدی و حافظ و یا بزرگداشت احمدبن موسی(ع) و روز شیراز نیز از جمله مناسبت هایی است که در جذب گردشگر و افزایش مدت اقامت در استان تاثیرگذار است، اما باید بسته ها و تورهای گردشگری در این رابطه تعریف شود که بی شک با تهیه تقویم گردشگری و مشخص شدن این رویدادها، شاهد توسعه گردشگری در استان خواهیم بود.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس افزود: نباید سفرهای داخلی تنها به ایام نوروز و یا پایان شهریورماه معطوف شود و چنانچه برنامه ها و جشنواره های مشخصی در طول سال حتی ایامی که پیک سفر هم نیست تعریف شود بدون شک توزیع سفر را شاهد خواهیم بود.

محسن نژاد بیان کرد: در واقع با تهیه تقویم گردشگری و اجرای تورهای ویژه در طول سال، نه تنها سلیقه تمامی گردشگران درنظر گرفته می شود بلکه برنامه ریزی برای تعریف بسته های سفر از سوی تورگردان ها و دفاتر خدمات مسافرتی نیز فراهم خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر فصل شلوغی سفر در استان فارس به خصوص شهر شیراز ماه های اردیبهشت و مهر است که همواره شاهدیم در این ایام، گروه های خارجی متعددی به فارس سفر می کنند و ظرفیت اشغال هتل ها نیز همواره تکمیل است از این رو ضروری است در چنین ماه هایی از اجرای جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی، تاریخی و حتی مناسبتی بپرهیزیم.

محسن نژاد اضافه کرد: انتظار می رود تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی نیز در چنین ایامی، همایش ها و جشنواره های تخصصی برگزار نکنند و به زمان دیگری موکول کنند.