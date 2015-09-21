به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، علیرضا جزینی در جلسه این شورا بیان داشت: در این یکسال اخیر در رابطه با فرآیند رسیدگی به وضعیت مصرف کنندگان و معتادین پرخطر خیابانی وضع مطلوبی پیدا کرده‌ایم ولی کافی نیست و نیازمندیم این فرآیند را به سوی مطلوبیت نهایی پیش ببریم.

وی ادامه داد: بحث مواد مخدر بحثی پیچیده و چند وجهی است و در سطح کشور و دنیا با این امر مواجه هستند.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه طبق آمار سازمان ملل ۲۴۶ میلیون نفر مصرف کننده در دنیا وجود دارد و ۱۷۰ کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم را درگیر خود کرده است، افزود: هم اکنون ۱۰ میلیون نفر قاچاقچی در حوزه توزیع و حمل مواد مخدر در دنیا فعال هستند و سالانه سودی برابر با ۵۰۰ میلیارد دلار از فروش این مواد کسب می‌کنند.

وی با اشاره به سود حدود سه میلیارد دلاری سوداگران مواد مخدر ایران افزود: در همسایگی ما سالانه ۷۵۰۰ تن مواد مخدر تولید می‌شود.

جزینی با اشاره به اینکه مواد مخدر، تهدیدی همه جانبه است، گفت:‌ باید بحث پیشگیرانه را به عنوان یکی از محوری‌ترین موضوعات در نظر بگیریم تا تقاضا برای مواد مخدر را کم کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بحث مشارکت‌ها و نقش سازمان‌های مردم نهاد و خیرین بیان داشت: در برخی از استان‌ها مجمع خیرین پیشگیری از اعتیاد تشکیل شده که کار بسیار ارزشمندی است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور درخصوص اشتغال بهبودیافتگان اعلام آمادگی کرد درصورتی‌که کارآفرینی بخواهد در این حوزه فعالیت داشته باشد ما تسهیلات می‌دهیم تا بحث اشتغال‌زائی با حمایت استاندار قم و دبیر شورا در استان مخصوصاً در مراکز ماده ۱۶ آقایان و بانوان فعال شود.

مقابله با اعتیاد نیازمند بسیج عمومی است

استاندار قم نیز در این جلسه، طی سخنانی برنامه محوری را در راستای پیشگیری از اعتیاد امری ضروری دانست.

سید مهدی صادقی، گنجاندن دروس آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دورهٔ متوسطه را اقدامی بسیار ارزنده در راستای کاهش اعتیاد در جوانان عنوان و تصریح کرد: آموزش نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه مقابله با اعتیاد نیازمند بسیج عمومی و عزم همگانی است خاطرنشان کرد: دولت با کمک و همکاری مردم به نتایج بهتری در کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر دست خواهد یافت.

در پایان این جلسه، حکم وزیر کشور در خصوص انتصاب استاندار قم به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم قرائت شد.