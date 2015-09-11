  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۲:۳۵

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان – آمریکا؛

احسان پور مغلوب حريف اوكراينی شد

احسان پور مغلوب حريف اوكراينی شد

نماينده وزن ۶۱ كيلوگرم كشتي آزاد كشورمان در نخستين ديدار خود در رقابتهای قهرمانی جهان و گزینشی المپیک مغلوب حريف اوكرايني خود را شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بهنام احسان پور آزادكار جوان تيم ملي ايران در دور نخست رقابتهاي قهرماني جهان رودرروي واسیل شوپتار از اوکراین قرار گرفت و در يك كشتي پر افت و خيز با نتيجه 10 بر 6 مغلوب حريف شد. ملي پوش كشورمان در حالي نتيجه را به حريف واگذار كرد كه با نتيجه 6 بر 4 پيش بود اما با يك فن بالا و 4 امتيازي از حريف عقب افتاد و در ثانيه هاي پاياني نيز خاك شد.

احسان پور با قبول اين شكست بايد در انتظار صعود اين حريف اوكرايني به فينال وزن 61 كيلوگرم باشد تا او نيز بتواند در گروه شانس مجدد براي كسب مدال برنز بجنگد.

کد مطلب 2912976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها