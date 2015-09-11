احسان پور مغلوب حريف اوكراينی شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بهنام احسان پور آزادكار جوان تيم ملي ايران در دور نخست رقابتهاي قهرماني جهان رودرروي واسیل شوپتار از اوکراین قرار گرفت و در يك كشتي پر افت و خيز با نتيجه 10 بر 6 مغلوب حريف شد. ملي پوش كشورمان در حالي نتيجه را به حريف واگذار كرد كه با نتيجه 6 بر 4 پيش بود اما با يك فن بالا و 4 امتيازي از حريف عقب افتاد و در ثانيه هاي پاياني نيز خاك شد.

احسان پور با قبول اين شكست بايد در انتظار صعود اين حريف اوكرايني به فينال وزن 61 كيلوگرم باشد تا او نيز بتواند در گروه شانس مجدد براي كسب مدال برنز بجنگد.