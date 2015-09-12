محمود پور معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب که بیشترین معادن زغالسنگ استان سمنان در منطقه طزره در شمال غربی دامغان وجود دارد، افزود: ۳۰ معدن فعال با کارآفرینی برای یک هزار و ۸۰۰ کارگر شهرستان های دامغان، شاهرود، آزادشهر و شهرهای بسطام، دیباج و کلاته رودبار از دیگر افتخارات شهرستان دامغان در حوزه ایجاد اشتغال است.

وی همچنین از ثبت ۱۵ شرکت تعاونی جدید از سال گذشته تا کنون در شهرستان دامغان خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد هشت شرکت تعاونی در پنج ماهه سال جاری به ثبت رسیده و در زمینه های فرش دستباف، خدماتی، صنعتی، صنایع دستی و کشاورزی فعال هستند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان با یادآوری این مطلب که از تعداد ذکر شده تا کنون چهار شرکت تعاونی بهره برداری شده است، تصریح کرد: با بهره برداری کامل از ۱۵ شرکت تعاونی یاد شده برای ۱۵۲ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی در خاتمه، سرمایه گذاری صورت گرفته برای این تعداد شرکت تعاونی جدید را رقمی بالغ بر چهار میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال بیان کرد و ابراز داشت: ۴۰ شرکت تعاونی نیز در حوزه مسکن فعالیت دارند و شرکت تعاونی مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۸ هزار قطعه و تحت عنوان طرح توسعه ای نیز به بهره برداری رسیده و برای ۱۲ نفر اشتغال ایجاد شده است.