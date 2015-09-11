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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

میلاد شیخ فخرالدینی:

تنها ۳۰ درصد پول دریافت کرده ایم/ تیم های ناشناخته باانگیزه هستند

تنها ۳۰ درصد پول دریافت کرده ایم/ تیم های ناشناخته باانگیزه هستند

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه از فصل پیش هنوز طلبکار هستم گفت: در فصل جدید تنها ۳۰ درصد مبلغ قراردادم را دریافت کرده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد شیخ فخرالدینی پس از پیروزی تیمش مقابل شهرداری سمنان با بیان این مطلب افزود: بازی خوبی را انجام دادیم و توانستیم با پیروزی در این دیدار آماده دیدار با گسترش فولاد شویم.

وی تاکید کرد: شهرداری سمنان با اینکه بسیار جوان بود اما بازی خوبی از خودش ارائه داد. در مسابقات جام حذفی همیشه تیم های گمنام حادثه های بزرگی را می آفرینند و امروز هم شهرداری سمنان سعی داشت با دوندگی زیاد ما را ناکام بگذارد.

فخرالدینی در پاسخ به این سئوال که تیم حریف حتی قرارداد مالی ندارد گفت: ما هم از لحاظ مالی مشکل داریم و این تنها مختص شهرداری سمنان نیست فوتبال ما در این روزها مشکل مالی دارد و من خودم تنها ۳۰ درصد دریافت کرده ام و از فصل پیش نیز طلبکار هستم.

وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که مقابل گسترش فولاد چه نتیجه ای خواهید گرفت گفت: بازی سنگینی را مقابل این تیم خواهیم داشت و باید تلاش کنیم تا با کسب ۳ امتیاز موقعیت مان را در جدول بهبود ببخشیم.

کد مطلب 2912993

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