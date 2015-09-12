مهاجران یمنی چالش جدید منطقه و اروپا خواهند بود

خبرگزاری مهر_ محمد حسنلو: هزاران مهاجر از کشورهای سوریه و عراق در کشورهای اروپایی با هزار قانون عجیب و غریب اسکان داده شدند و تعداد بیشتری هنوز در راه اروپا و کشورهای دیگر هستند. بسیاری پشت سیم خاردارهای یونان و مجارستان گیر کرده اند و خیلی ها نیز روی ریل خطوط راه آهن قاره سبز پیاده به سمت ناکجاآبادهایی به امید یک سرپناه دور از تروریست های دست ساز داعش پیش می روند.

عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص قطر و امارات که جزء مرفه ترین کشورهای منطقه محسوب می شوند، پولهای اضافی خود را هر روز در ایجاد گروههای افراطی برای کشتن مسلمانان منطقه خاورمیانه و به خصوص شیعیان خرج می کنند و بسیاری در غرب از این ساز ناکوک سعودی-قطری برای خود کنسرت های تبلیغاتی راه انداخته اند. به هر حال مسئله مهاجران هر چند امروز در رسانه های اروپایی و آمریکایی به شدت دنبال می شود ولی شاید کمتر رسانه ای به این مسئله پرداخته باشد که این آوارگان چگونه ایجاد می شوند و یا به عبارتی خانه های آنها چگونه ویران می شود و تبدیل به چادر و کوله پشتی می شود.

بر کسی پوشیده نیست که عربستان سعودی به طور غیر مستقیم و پنهانی از گروههای افراطی در عراق و سوریه حمایت می کند. با این حال این کشور در اقدامی گستاخانه در یمن به طور مستقیم و صریح وارد عمل شده است و هیچ کس در سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری درباره این حملات و آینده آن حرفی نمی زند. به طور حتم بحران مهاجرت و آوارگی در ایستگاه بعد خاورمیانه به یمن خواهد رسید چون آمارها شدیدتر از سوریه و عراق است. طبق گزارش ها بخش اعظم ۲۴ میلیون یمنی در نتیجه درگیری ها و نابودی زیرساخت های کشور در اثر حملات هوایی ائتلاف به سرکردگی عربستان در شرایط بسیار وخیمی به سر می برند.

یک گزارش از منابع یمنی آمارهای وحشتناکی از تخریب زیرساختارهای این کشور توسط جنگنده های سعودی فاش می کند. در فاصله چند ماه حملات هوایی عربستان صنعا ۱۰۳ بار، صعده ۱۹۵، الحدیده ۴۷ ، حجه ۱۶ ، تعز ۲۳ ، الضالع ۳ ، عمران ۱۱، البیضاء ۱۷ ، ذمار ۹، عدن ۳۰ و مارب ۱۶ بار مورد حمله جنگنده های سعودی قرار گرفته است. تنها بین ۲۷ آوریل تا ششم ماه می ۳۷۷ شهید، ۲۴۵۹ مجروح و خسارت های مالی بسیاری در شهرهای مختلف یمن ثبت شده است.

ویران شدن ۴۳ باب واحد مسکونی و متضرر شدن بیش از ۴۸۰ واحد دیگر، هشت مجتمع مسکونی، ۱۵ زیر ساخت و تاسیسات حیاتی، دو سیلوی غلات، دو بندر، سه مجتمع دولتی، سه فرودگاه غیر نظامی و یک مسجد و بیمارستان، ۱۰ مرکز تجاری و هتل، چهار نیروگاه گاز، سه نیروگاه و تاسیسات برقی، چهار پل، سه باب کارخانه، یک سد آبی، یک موسسه مطبوعاتی، دو مرکز تجاری، یک میدان تاریخی و چند قلعه تاریخی نیز در این حمله ها ثبت شده است.

سیاست های عربستان در هفته های اخیر و اعزام نیروهای پیاده نظام از کشورهای حاشیه خلیج فارس به یمن نشان می دهد این خرابی ها ادامه خواهد داشت و دور نیست که این کشور نیز مثل سوریه به خرابه ای تبدیل شود که مسکن گروههای تروریستی دست پرورده سعودی ها و غرب شود. در حال حاضر طبق آمارهای سازمانهای بین المللی حدود ۶ میلیون نفر از مردم یمن با کمبود غذا مواجه هستند و برای امنیت به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند و بعید نیست که با این شرایط ناچار شوند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. نیروهای مردمی به رهبری حوثی ها در پاسخ جنگنده ها، حملات موشکی متعددی به مواضع نیروهای عربی به رهبری سعودی ها انجام داده اند که هفته پیش ۴۵ نفر از نیروهای اماراتی کشته شدند. البته معدود نیروهای آمریکایی نیز نظامیان عربستانی را همراهی می کنند.

به خاطر پایگاه مردمی شیعیان حوثی در شمال یمن به نظر می رسد درگیری بین نیروهای سعودی و نیروهای مردمی در یمن همچنان به ماهها و شاید سالهای آینده بکشد و این جنگ داخلی نتیجه ای جز آوارگی مردم یمن نخواهد داشت. تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند احتمالا نیروهای القاعده با تامین مالی سعودی ها در یمن تقویت می شوند و دوباره همان بلایی که سر سوریه آمد در یمن هم تکرار می شود. چیزی که در حال حاضر از اوضاع و احوال یمن پیداست این است که یمن به مکانی نا امن تبدیل شده است و به زودی زندگی زنان و کودکان در آن میسر نخواهد بود.

در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی سازمان ملل تعداد مهاجران یمنی را ۶۰۰ هزار نفر تخمین زد که به طور حتم در سال جاری با دخالت نیروهای سعودی در جنگ داخلی بین حوثی ها و نیروهای طرفدار عبدربه منصور هادی بیشتر هم خواهد شد. طبق تخمین سازمان های حقوق بشری تعداد مهاجران تا آخر سال جاری به ۲ میلیون نفر می رسد.

در گزارش شبکه اینترپرس آورده شده است: از ماه مارس سال جاری سعودی ها با حمایت تسلیحاتی آمریکا و انگلیس جنگ خود را در یمن گسترش داده اند که از خیابانهای صعده و صنعا شروع شده تا کارخانه ها، مدارس و زیرساختارهای غیرنظامی این کشور را هدف قرار داده است. مصاحبه با شاهدان عینی نیز حاکی است اهداف سعودی ها تخریب زیرساختارهای کشور یمن است تا نا امنی غذایی موجب تسلیم حوثی ها شود.

در همین رابطه «کوری کرایدر» حقوقدان آمریکایی در گزارش خود از یمن نوشته است: دولت اوباما باید فورا درباره نقش دقیق ایالات متحده در حملات بی‌ امان سعودی ‌ها به یمن توضیح دهد. مسائلی وجود دارد که نه تنها سعودی ‌ها بلکه غربی‌ هایی که پشتیبان آنها هستند باید به آن پاسخ دهند. قوانین جنگی مانع حملات عمدی به غیرنظامیان در جنگ است و چنین اقدامی در داخل آمریکا نیز یک جرم سنگین دولتی محسوب می ‌شود.

نویسنده این گزارش در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به کشتار تعداد بی‌ شماری از غیرنظامیان در داخل و حومه شهرها می نویسد: کشتی‌ های آمریکایی همزمان با بمباران‌ هوایی جنگنده ‌های آل‌ سعود، در محاصره دریایی یمن به کشتی‌ های ائتلاف کمک می‌ کنند تا به اصطلاح مانع انتقال سلاح برای حوثی ‌ها شوند. این اقدام نه تنها یمن را در آستانه قحطی و بحران شدید آب قرار داده بلکه دسترسی به کمک‌ های بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سوخت را نیز غیر ممکن کرده است. هم‌اکنون از هر پنج یمنی، چهار نفر به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند. علاوه بر این بمباران انبار گندم در شمال حدیده و حومه عدن نیز بحران انسانی یمنی‌ها را نیز تشدید کرده است.

اخیرا ۲۳ سازمان حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند کمیسیونی بین‌المللی برای تحقیق درباره موارد نقض قوانین از سوی طرف‌های درگیر در جنگ یمن تشکیل دهد. انگلیس و آمریکا نیز از اعضای این کمیسیون هستند و این در حالی است که مشاوران آمریکایی بارها در بین نیروهای ائتلافی به رهبری عربستان دیده شده اند.

هرچند گزارش هفته گذشته خبرگزاری رویترز از ناتوانی سعودی ها در جنگ زمینی یمن برای بازگرداندن منصور هادی به قدرت خبر می دهد ولی به نظر می رسد آنها به این زودی ها یمن را ترک نمی کنند. نکته تاسف آور این حضور مهاجرت ۲۵ هزار یمنی در بهار و ۱۰۰هزار نفر درتابستان است. هر هفته تعداد افرادی که خانه های خود را رها می کنند بیشتر می شود که بیشتر آنها مقصدی جز شاخ آفریقا به خصوص سومالی و مصر ندارند. در این کشورها امکانات و امنیت لازم وجود ندارد. در عین حال شرایط لیبی به گونه ای است که مهاجران تنها می توانند خود را از طریق این کشور به آبهای مدیترانه و در نهایت به اروپا برسانند. با این اوصاف باید منتظر موج جدیدی از مهاجران و این بار از یمن باشیم که قوانین سخت اتحادیه اروپا را به چالش خواهد کشید.