مشعل برای شرکت در کنفرانس حزب حاکم عازم ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد خالد مشعل به همراه شماری از رهبران این جنبش و به منظور شرکت در کنفرانس دوره ای حزب عدالت و توسعه که از روز شنبه آغاز به کار می کند، به ترکیه رفته است.

بر این اساس موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، عزب الرشق، سامی خاطر و جهاد یغمور از دیگر اعضای این جنبش، مشعل را در این سفر همراهی می کنند. مشعل پیش از این در ماه آگوست نیز به ترکیه رفت و با رجیب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه دیدار کرد.

وی همچنین در ۲۷ دسامبر گذشته برای شرکت در پنجمین کنفرانس دوره ای حزب عدالت و توسعه به ترکیه رفته بود. در همین حال آژانس های جاسوسی رژیم صهیونیستی مدعی شدند مشعل در یکی از سفرهای خود به ترکیه از اردوغان خواسته است اجازه دهد «صالح آروری» از رهبران ارشد حماس همچنان در ترکیه بماند.

آروری از مقات ارشد حماس است که مدتی قبل از زندان های رژیم صهیونیستی آزاد شد. گفته می شود ایجاد زیرساخت های حماس در نوار غزه برعهده وی بوده است .آمریکا از مدتها پیش، از حضور صالح آروری نماینده حماس در ترکیه ناراضی بود. گفته می شود دولت ترکیه با شرط آمریکا برای اخراج وی از این کشور در مقابل همکاری در عملیات علیه گروه تروریستی داعش موافقت کرده است.

گفتنی است آروری در سالهای گذشته از طرف تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به مشارکت در طرح براندازی علیه تشکیلات خودگردان متهم و توسط رژیم صهیونیستی زندانی شده بود.