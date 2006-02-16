۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۷

راي قطعي تخلفات مالي در شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي صادر شد

حكم محكوميت مديرعامل و معاون درآمد سابق شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي به اتهام تخلفات مالي صادر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور، با گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر تخلفات مالي در شركت آب و فاضلاب اين استان ، تحقيقات قضايي درباره اين گزارش آغاز و در پي آن مديرعامل سابق اين شركت به همراه معاون اداره درآمد آن به اتهام تحصيل مال نامشروع دستگير و محاكمه شدند.

در راي صادره از سوي محاكم دادگستري استان آذربايجان شرقي كه مورد تائيد ديوان عالي كشور نيز قرار گرفته است محمد صادق پشمينه آذر ، مديرعامل سابق شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي و محمد حسن عليزاده نظمي ، معاون اداره درآمد اين شركت به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع ، گزارش نكردن تخلفات كارمندان تحت الامر و تصرف غير قانوني در وجوه دولتي ، هريك به تحمل 6 ماه حبس تعزيري، پرداخت 2 ميليون تومان جزاي نقدي بدل از شلاق ، استرداد 64 ميليارد و 822 ميليون و 809 هزار و 298 ريال وجوه در حق مشتركان و انفصال موقت از كليه خدمات دولتي در سراسر كشور به مدت 2 سال پس از اتمام يك سال حبس محكوم شدند.

بر پايه اين گزارش حكم صادره در خصوص اين افراد در حال اجرا است.
 
 

