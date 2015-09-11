مخالف برجام از رسیدن به کاخ سفید نا امید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «ریک پری» فرماندار سابق تگزاس و نامزد انتخابات ریاست جهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ به خاطر مسائل مالی از انتخابات کناره گیری کرد. کمپین انتخاباتی نامزد جمهوریخواه کمبود منابع مالی را یکی از عوامل کناره گیری وی اعلام کرده است. عامل دیگر، کمبود رای در نظرسنجی صورت گرفته از سوی کمپین انتخاباتی «پری» عنوان شده است. این نامزد جمهوریخواه در جمع طرفداران حزب جمهوریخواه گفت: حزب ما نامزدهای خوبی در انتخابات دارد و من از این کناره گیری احساس حسرت ندارم. سخنان پری در جمع طرفداران حزب جمهوریخواه در حالی ایراد شد که چندی پیش وی به طور شدیدی دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار داده بود. وی بدون اینکه نامی از ترامپ ببرد، میلیاردر آمریکایی را سرطان حزب جمهوریخواه و محافظه کاران آمریکا خطاب کرده بود. این دومین حضور ناموفق ریک پری در انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود. وی قبلاً در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان نامزد جمهوریخواهان در عرصه انتخابات حاضر شده بود. پری چندی پیش در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد، اولین کارش پایان دادن به توافق هسته ای ایران خواهد بود. وی گفته بود: توافق هسته ای با ایران را پاره خواهم کرد زیرا فکر می کنم این بزرگترین چالشی است که ما در کشور با آن روبرو هستیم.