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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۴:۳۴

دبیر کل اتحادیه عرب:

اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل دستاورد دیپلماتیک مهمی است

اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل دستاورد دیپلماتیک مهمی است

«نبیل العربی» از اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر رأی مثبت به برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقر این سازمان در نیویورک، ژنو و وین تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نبیل العربی» با صدور بیانیه ای اعلام کرد: این اقدام دستاور دیپلماتیک مهمی است و دارای پیام نمادین بزرگی در زمینه به رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان یک کشوری با عضویت کامل در سازمان ملل است.

وی افزود: این اقدام سازمان ملل تاکیدی بر حق مشروع ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس شریف است. دبیر کل اتحادیه عرب همچنین از کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین به خاطر رأی مثبت این طرح عربی قدردانی کرد.

در همین راستا «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ضمن استقبال از تصویب قانون به اهتزازدر آمدن پرچم فلسطین در سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان، از کشورهایی که به این قانون رای مثبت دادند، قدردانی کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا قانونی تصویب کرد که به فلسطین اجازه می دهد پرچم خود را در سردر سازمان ملل به اهتزاز درآورد. فلسطینی ها از این اتفاق به عنوان گامی برای عضویت در سازمان ملل یاد کردند.

گفتنی است فلسطین و واتیکان دو عضو ناظر در سازمان ملل محسوب می شوند و تنها می توانند در جلسات شرکت کنند. در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو با ۱۱۹ رای از مجموع ۱۹۳ رای، به نفع فلسطین رای دادند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی به شدت با این اقدام مخالفت کرد. آمریکا نیز در میان هفت کشوری بود که با این قانون مخالفت کردند. با این حال اکثر ۲۸ کشور اروپایی به غیر از فرانسه به نفع فلسطینی ها رای دادند.

کد مطلب 2913056

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