تحريم اقتصادي ايران به زيان كشورهاي اروپايي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، موسسه تحقيقاتي IW در كلن با اشاره به وضعيت اخير موضوع هسته اي ايران و ارجاع گزارش پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل خاطر نشان كرد : اعمال احتمالي تحريم اقتصادي ايران مي تواند به زيان كشورهاي اروپايي تمام شود .

اين موسسه همچنين اعلام كرد: ميزان واردات و صادرات كالاهاي تجاري ميان دو كشور آلمان و ايران در سال 2005 ميلادي در مقايسه با گذشته از رشد خوبي برخوردار بوده است .

ايران ازسالها پيش مهمترين شريك تجاري آلمان در منطقه خاورميانه بوده است؛ آلمان از سال 2000 ميلادي همكاري هاي اقتصادي خود را به چند برابر ارتقا داده است .

چندي پيش " لودويگ گئورگ " رئيس اتاق بازرگاني آلمان در اين باره به دي ولت گفت : "تحريم اقتصادي ملت و دولت ايران اقدامي كاملاً اشتباه و ناصحيح است."

وي در ادامه افزود : "اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران در چنين وضعيتي زود بوده و به هيچ وجه پسنديده نيست . "

رئيس اتاق بازرگاني آلمان همچنين تصريح كرد:"من از دولت آلمان مي خواهم تا همچنان به شيوه هاي ديپلماتيك خود براي حل موضوع هسته اي ايران ادمه دهد. "

" گئورگ " مناسبات اقتصادي ميان آلمان و ايران را مثبت ارزيابي كرد.