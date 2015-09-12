لهستان به بازی بازگشت/ ایران ست سوم را واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب جام جهانی ژاپن به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ست سوم این بازی را تیم لهستان ۲۵ بر ۱۵ برنده شد تا به بازی برگردد. تیم ایران که دو ست اول را برده بود در مجموع مقابل قهرمان جهان ۲ بر یک پیش است.

در ست سوم ایران شروع خوبی با سرویس های غلامی داشت و ۲ بر صفر پیش افتاد اما به یکباره سرویس و دفاع خوب لهستانی‌ها چهار امتیاز متوالی را برای این تیم بدنبال داشت. ایران در امتیاز ۵ به این تیم رساند اما پوئن سرویس کورک اختلاف این تیم را با ایران بار دیگر به عدد ۲ رساند و خود کورک وقت نخست استراحت فنی را با اسپک خود ۸ بر ۵ به سود لهستان ثبت کرد.

کورک که در خط سرویس قرار داشت با سرویس‌های سهمگین خود برتری ۱۰ بر ۵ تیمش را رقم زد تا کواچ تقاضای تایم اوت کند. لهستان بازی خوب خود را با ورود میکا به میدان تداوم بخشید و وقت دوم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۰ پیش افتاد. بازیکنان کشورمان که بازی را از دست رفته می‌دیدند در ادامه کار اشتباهات فراوانی داشتند تا لهستان این ست را ۲۵ بر ۱۵ برنده شود و بازی برگردد.