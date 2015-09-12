جواد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، جذب سرمایهگذار و ایجاد درآمدهای پایدار برای استان از این طریق را جزو اولویتهای كاری برشمرد و خاطرنشان كرد: شهرداریهای شهرهای تابعه استان پروژههای دارای قابلیت سرمایهگذاری را برای معرفی به بخش خصوصی آماده كردهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان برای توسعه زیرساختهای گردشگری، گفت: استان زنجان با برخورداری از آب و هوا و فضاهای تاریخی طبیعی ویژه و نیز مركزیت عبور خطوط شمالغرب، شمال و غرب میتواند ترمینال و ایستگاه توقف مناسبی برای افرادی باشد كه در این مسیر حركت میكنند.
رحمتی افزود: عبور مسیر دسترسی به مرزهای زمینی با اروپا و راه دسترسی به آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و كردستان نیز ظرفیت دیگری برای استان زنجان محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تصریح كرد: بازگشت سرمایه و توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری در استان زنجان با وجود ظرفیتهای نامبرده وجود دارد.
احداث بزرگترین سایت گردشگری و خدمات رفاهی تفریحی در جنوب زنجان
رحمتی با بیان اینکه برنامههای مناسبی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در گام بعدی زیرساختهای لازم اعم از آب و راه برای اجرای پروژه های بزرگ در جنوب شهر فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: پروژههای گردشگری استان زنجان متناسب با ظرفیتهای شهرستانی توزیع میشود.
رحمتی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد جمعیت زنجان در مرکز استان ساکن هستند و این موضوع در توزیع پروژههای گردشگری شهر زنجان بهصورت ویژهای مد نظر است.
وی با اشاره به توزیع پروژههای گردشگری در شهرستانهای تابعه استان، بیان کرد: توسعه بسترهای گردشگری غار کتلهخور در شهرستان خدابنده، افزایش امکانات رفاهی و اقامتی در شهرستان سلطانیه و حاشیه گنبد سلطانیه، راهاندازی موزه خطی که سیر تحول معماری ایلخانی را در قالب ماکت نمایش دهد و رونقبخشی به مجموعه شاهبلاغی و ساحلسازی رودخانه ابهررود در شهرهای ابهر و خرمدره و روستاهایی با بافتهای ارزشمند در استان از جمله برنامههای در دست اجرا است.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، بزرگترین سایت گردشگری و خدمات رفاهی تفریحی در جنوب زنجان و ابتدای مسیر زنجان- تبریز و زنجان – بیجار بهمنظور بهرهمندی مردم استان و مسافران این مسیر ایجاد میشود.
ساماندهی زنجانرود
رحمتی درخصوص تعامل شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در تقویت زیرساختهای گردشگری، بیان كرد: هرگونه سرمایهگذاری در این بخش علاوهبر ارتقای سطح خدمات به مردم موجب درآمدزایی بیشتر و تقویت اقتصاد شهری و در نتیجه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری میشود، بنابراین حمایت از سرمایهگذار به نفع شهروندان و شهرداری است.
وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به روستاهای دارای پتانسیل گردشگری، اظهار كرد: با توجه به اینكه موضوعاتی از این قبیل در روستاها تازگی دارد، دولت میتواند با ارائه مشاوره و حمایتهای مادی و معنوی، گردشگری را در روستاهای دارای قابلیت گردشگری تقویت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: مقرر شده از محل اعتبارات دهیاریها چند روستای دارای ظرفیت گردشگری تفریحی بهصورت پایلوت مورد توجه قرار گیرد.
رحمتی یادآور شد: در شهر زنجان به چند پروژه گردشگری اعم از سایت بزرگ جنوب شهر و مجموعه تفریحی گاوازنگ توجه ویژهای شده است، بهگونهای که مکانسنجی پروژه در سایت جنوب شهر از پارسال عملی شده و لکهگذاری انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: علاوهبر پروژه گردشگری جنوب شهر، ساماندهی زنجانرود نیز مدنظر است، همچنین در شمال گاوازنگ علاوهبر ساماندهی این مجموعه، سایتی با معماری خاص بهصورت صخرهای در قالب معماری ایرانی، آبشار و تراس در دامنه کوه طراحی شده و در حال اجراست. همچنین مراكزی بهمنظور خدماترسانی به شهروندان و گردشگران در طرح گاوازنگ دیده شده است.
بهگفته رحمتی در این سایت مراکز خرید، رستوران گردان و فضای تفریحی ایجاد خواهد شد.
شهرداری زنجان ۱۲ پروژه برای معرفی به بخش خصوصی آماده كرده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تصریح كرد: در حالحاضر تاكید ما بر جذب سرمایهگذار و اجرای پروژهها در قالب سرمایهگذاری و مشاركتی است، بهگونهای كه شهرداریهای زنجان نیز پروژههای دارای قابلیت سرمایهگذاری را مهیا كردهاند.
رحمتی خاطرنشان كرد: شهرداری زنجان ۱۲ پروژه برای معرفی به بخش خصوصی آماده كرده، بهگونهای كه رقم سرمایهگذاری آنها بیش از اعتبارات چند ساله شهرداریهای تابعه استان است.
وی ابراز امیدواری کرد که با جذب سرمایهگذار در اسرع وقت اجرای پروژههای گردشگری، تفریحی و خدماتی شهر اجرایی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینكه در صورت بیتوجهی، شهر زنجان طی دو سه سال آتی با بحران آب مواجه میشود، یادآور شد: با توجه به اینكه تاكنون گامی در راستای اصلاح زیرساختهای مربوط به آب صورت نگرفت بود، بر آن شدیم تا با برنامههای كوتاهمدت و بلندمدت از تشدید بحران كمآبی در زنجان پیشگیری كنیم.
رحمتی ادامه داد: حفاری هشت چاه عمیق كه حداقل ۲۰ درصد به میزان بهرهبرداری میافزاید، آغاز شده و برای پشتیبانی از نیازهای آبی شهروندان در حال تجهیز است.
بیلان منفی سد تهم
وی با اشاره به بیلان منفی سد تهم، متذكر شد: اجرای بند سهرین یكی از برنامهها برای بلندمدت بود كه با توجه به وضعیت موجود عملیاتی شدن آن توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین تكمیل سد مشمپا كه زمانبر هم هست مدنظر قرار گرفت.
رحمتی درخصوص اصلاح شبكه فرسوده آب با توجه به محدودیتهای مالی موجود، اولویتبندی را ضروری دانست.
وی همچنین افزایش حجم ذخیرهسازی آب شهر زنجان را از دیگر برنامههای در دست اجرا برای مقابله با تشدید بحران كمآبی در زنجان اعلام کرد و گفت: ۱۵ هزار مترمكعب در این زمینه مورد بهرهبرداری قرار گرفته و همین مقدار نیز در دست احداث است و بهزودی به حجم ذخیرهسازی افزوده خواهد شد.
به گفته رحمتی با تمام این تمهیدات ضروریترین موضوع در بخش آب صرفهجویی و درست مصرف كردن آب است كه شهروندان باید به جد مورد توجه قرار دهند.
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