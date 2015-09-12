به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه پیگیری شد که در روز نخست، پیکان صدرنشین در خانه برابر نساجی مازندران به پیروزی رسید. پیکانی‌ها با این پیروزی جایگاه خود در صدر جدول مسابقات را تحکیم بخشیده و باعث سقوط ۴ پله‌ای نساجی و رفتن این تیم شمالی به رده چهاردهم شدند.

در روز دوم این مسابقات که پنجشنبه انجام گرفت، فجرسپاسی رده دومی در دقایق پایانی دیدار با میزبانش شهرداری اردبیل، برتری ۲ بر یک را با تساوی ۲ بر ۲ عوض کرد اما به خاطر توقف ماشین‌سازی در آبادان و تفاضل گل بهتر نسبت به مس کرمان، در رده دوم باقی ماند.

در دیگر بازی مهم این هفته، همانطور که اشاره شد ماشین‌سازی تبریز در زمین صنعت نفت آبادان با گل دقیقه ۷۱ ایمان رئیسی‌نسب شکست یک بر صفر را با تساوی یک بر یک عوض کرد و توانست جایگاهش در رده سوم را حفظ کند. صنعت نفت اما با از دست دادن این برد خانگی، به رده ششم سقوط کرد.

مس کرمان در رقابتی نزدیک، ایرانجوان بوشهر را در خانه و با گل دقیقه ۲+۹۰ احمدرضا زنده‌روح با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد تا با دو پله صعود، به رده چهارم جدول برسد. این باخت باعث باقی‌ماندن ایرانجوان در رده هفدهم شد.

خونه به خونه در خانه برابر پارسه با ۲ گل پیروز شد تا بیشترین صعود را در این هفته داشته باشد. آنها به لطف این پیروزی به رده هفتم رسیده و پارسه را در رده هجدهم نگه داشتند. گیتی‌پسند اصفهان هم در خانه داماش گیلان به یک پیروزی ارزشمند دست یافت تا با ۷ پله صعود، به رده نهم برسد.

در خرم‌آباد اما جنجالی‌ترین بازی هفته رقم خورد. در آن بازی تیم خیبر با یک گل از آلومینیوم پیش بود اما تماشاگران این تیم، با پرتاب سنگ باعث مصدومیت شدید صائب یونسی بازیکن تیم میهمان شدند، موضوعی که باعث نیمه تمام مانده مسابقه شد. همچنین قرار بود بازی پاس همدان و نفت مسجدسلیمان هم به جای پنجشنبه در روز جمعه برگزار شد که به علت عدم حضور تیم میهمان یعنی نفت مسجدسلیمان، این مسابقه برگزار نشد.

بر این اساس کمیته انضباطی و مسئولان سازمان لیگ، در خصوص نتایج این دیدارها تصمیم گیری می‌کنند. درصورتیکه کمیته انضباطی رای به پیروزی تیم‌های آلومینیوم هرمزگان و پاس همدان بدهد، این دو تیم از بین ۶ تیم پائین جدول خارج شده و به جایگاه بهتری را بدست می‌آورند.

با توجه به نتایجی که در این هفته بدست آمد، تغییری در رده‌بندی ۳ تیم بالای جدول و ۴ تیم پائین جدول بوجود نیامد. همچنین خونه به خونه با ۸ پله صعود، بهترین پیشرفت را داشت و خیبرخرم آباد با ۵ پله سقوط، بالاترین پسرفت را بین تیم‌های لیگ دسته اول به نام خود ثبت کرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته پنجم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* پیکان تهران ۲ - نساجی مازندران صفر

* فولاد یزد صفر - گل‌گهر سیرجان صفر

* خونه به خونه بابل ۲ - پارسه تهران صفر

* آلومینیوم اراک یک - مس رفسنجان صفر

* شهرداری اردبیل ۲ – فجرسپاسی شیراز ۲

* داماش گیلان یک - گیتی‌پسند اصفهان ۲

* مس کرمان ۳ - ایرانجوان بوشهر ۲

* صنعت نفت آبادان یک - ماشین سازی شهرداری تبریز یک

* خیبر خرم آباد - آلومینیوم هرمزگان (این بازی به دلیل سنگ‌پرانی تماشاگران خیبر به بازیکن آلومینیوم، نیمه تمام ماند)

* پاس همدان - نفت مسجد سلیمان (این بازی به دلیل حضور نیافتن نفت مسجدسلیمان، برگزار نشد)

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول در پایان هفته پنجم