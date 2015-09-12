فعالیت های فرهنگی شهریار ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه سرهنگ امین یامینی فرمانده سپاه شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم توجه مضاعف به حوزه فرهنگی و اقدامات متعدد مجموعه سپاه و بسیج در عرصه فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها در طول سال های گذشته به اهمیت فرهنگ تاکید فرمودند و اخیرا آن را به هوایی تشبیه کرده اند که جامعه برای حیات به آن نیازمند است.

وی افزود: رهبری در ارتباط با نفوذ فرهنگی غرب نیز هشدار دادند و بر ضرورت مسدود کردن منافذ و جلوگیری از رخنه فرهنگی آمریکا تاکید کرده اند که این امر موید جهان بینی عمیق و نگاه ژرف ایشان به تحولات و واقعیات موجود است و تحقق و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری در این شرایط با تقویت زیر ساخت های فرهنگی میسر خواهد شد.

سرهنگ یامینی گفت: متاسفانه در زمینه فرهنگی در شهرستان شهریار اقدام خاصی انجام نشده ومسئولان این حوزه ازاعتبارات یک تا۱۰ میلیون تومانی برای بخش فرهنگی در این منطقه سخن می گویند.

فرمانده سپاه شهریار عنوان کرد: شهرستان شهریار با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت در زمره مهاجر پذیرترین مناطق در کشور به شمار می رود که با بررسی های انجام شده نرخ مهاجرت در آن به چهار درصد رسیده است.

سرهنگ یامینی گفت: با وضعیت موجود نیاز است مسئولان ارشد کشوری در حوزه اعتبارات فرهنگی توجه بیشتری را لحاظ کنند.

وی افزود: متاسفانه در طول دو سال اخیر تهاجمات فرهنگی، کنسرت ها و خواننده های زیرزمینی افزایش یافته و در چنین شرایطی، مسئولان ارشد فرهنگی کشور با وارد کردن اشکال به نیروی انتظامی آن ها را از برخورد با چنین مسائلی در عرصه فرهنگی منع می کنند.

فرمانده سپاه شهرستان شهریار عنوان کرد: باید با جدیت و روحیه جهاد گونه در بخش فرهنگی فعالیت کرد، در غیر این صورت با مشکلات جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.

وی افزود: متاسفانه برخی از مدیران با آرمان های انقلاب فاصله گرفته اند و پست های مدیریتی را اشغال کرده اند.

سرهنگ یامینی یادآور شد:باید مسئولانی که دل در گروی انقلاب، دین و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند ورود پیدا کنند وامور را مطابق با ارزش ها و آرمان های انقلابی پیگیری کنند.