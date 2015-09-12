  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۴۳

برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

زمان پخش دیدارهای تیم ملی والیبال ایران و رقابتهای لیگ برتر از شبکه های ورزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان پخش رقابتهای والیبال و مسابقات فوتبال لیگ های اروپایی به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۲۱ شهریور
جام جهاني واليبال : روسيه - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۱۰

هفته ۵ ليگ برتر انگليس : اورتون - چلسي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۱۵

هفته ۳ لاليگا : اسپانيول - رئال‌مادريد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰

جام حذفي کشور : پرسپوليس - پيکان
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۸:۴۰

هفته ۵ ليگ برتر انگليس : منچستريونايتد - ليورپول
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰

هفته ۳ لاليگا : اتلتيکومادريد - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۰۰

يکشنبه ۲۲ شهریور
جام جهاني واليبال : آرژانتين - تونس
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

جام جهاني واليبال : ايران - روسيه
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۱۰

موتو جي پي سن مارينو :
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۳۰

دوشنبه ۲۳  شهریور
هفته ۶ جام خليج فارس : استقلال خوزستان - صباي قم
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۴۵

سه‌شنبه ۲۴  شهریور
هفته ۶ جام خليج فارس : گسترش فولاد - استقلال
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۷:۰۰

هفته ۶ جام خليج فارس : سپاهان - تراکتورسازي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۷:۳۰

ليگ قهرمانان اروپا گروه A : رئال‌مادريد - شاختار
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵

ليگ قهرمانان اروپا گروه D : منچسترسيتي - يوونتوس
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۱۵

چهارشنبه ۲۵ شهریور
جام جهاني واليبال : مصر - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۷:۴۰

جام جهاني واليبال : ايران - ايتاليا
زنده از شبکه سه و ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

هفته ۶ جام خليج فارس : پرسپوليس - سايپا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۸:۳۵

ليگ قهرمانان آسيا يک چهارم نهايي : الاهلي امارات - نفت تهران
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۰:۵۵

ليگ قهرمانان اروپا گروه E : آاس رم - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۱۵

ليگ قهرمانان اروپا گروه F : المپياکوس - بايرن مونيخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵

پنج‌شنبه ۲۶  شهریور
جام جهاني واليبال : ايران - آمريکا
زنده از شبکه سه و ورزش، ساعت : ۰۷:۴۰

جام جهاني واليبال : ايتاليا - تونس
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

جام جهاني واليبال : استراليا - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۴۰

جمعه ۲۷ شهریور
جام جهاني واليبال : کانادا - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

جام جهاني واليبال : استراليا - لهستان
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۴۰

جام جهاني واليبال : ايران - ژاپن
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۵۰

کد مطلب 2913133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها