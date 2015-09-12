برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان پخش رقابتهای والیبال و مسابقات فوتبال لیگ های اروپایی به شرح زیر اعلام شد:
شنبه ۲۱ شهریور
جام جهاني واليبال : روسيه - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۱۰
هفته ۵ ليگ برتر انگليس : اورتون - چلسي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۱۵
هفته ۳ لاليگا : اسپانيول - رئالمادريد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰
جام حذفي کشور : پرسپوليس - پيکان
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۸:۴۰
هفته ۵ ليگ برتر انگليس : منچستريونايتد - ليورپول
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰
هفته ۳ لاليگا : اتلتيکومادريد - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۰۰
يکشنبه ۲۲ شهریور
جام جهاني واليبال : آرژانتين - تونس
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰
جام جهاني واليبال : ايران - روسيه
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۱۰
موتو جي پي سن مارينو :
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۳۰
دوشنبه ۲۳ شهریور
هفته ۶ جام خليج فارس : استقلال خوزستان - صباي قم
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۴۵
سهشنبه ۲۴ شهریور
هفته ۶ جام خليج فارس : گسترش فولاد - استقلال
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۷:۰۰
هفته ۶ جام خليج فارس : سپاهان - تراکتورسازي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۷:۳۰
ليگ قهرمانان اروپا گروه A : رئالمادريد - شاختار
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵
ليگ قهرمانان اروپا گروه D : منچسترسيتي - يوونتوس
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۱۵
چهارشنبه ۲۵ شهریور
جام جهاني واليبال : مصر - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۷:۴۰
جام جهاني واليبال : ايران - ايتاليا
زنده از شبکه سه و ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰
هفته ۶ جام خليج فارس : پرسپوليس - سايپا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۸:۳۵
ليگ قهرمانان آسيا يک چهارم نهايي : الاهلي امارات - نفت تهران
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۰:۵۵
ليگ قهرمانان اروپا گروه E : آاس رم - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۱۵
ليگ قهرمانان اروپا گروه F : المپياکوس - بايرن مونيخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵
پنجشنبه ۲۶ شهریور
جام جهاني واليبال : ايران - آمريکا
زنده از شبکه سه و ورزش، ساعت : ۰۷:۴۰
جام جهاني واليبال : ايتاليا - تونس
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰
جام جهاني واليبال : استراليا - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۴۰
جمعه ۲۷ شهریور
جام جهاني واليبال : کانادا - آرژانتين
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰
جام جهاني واليبال : استراليا - لهستان
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۴۰
جام جهاني واليبال : ايران - ژاپن
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۵۰
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