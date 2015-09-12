برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان پخش رقابتهای والیبال و مسابقات فوتبال لیگ های اروپایی به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۲۱ شهریور

جام جهاني واليبال : روسيه - آرژانتين

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۱۰



هفته ۵ ليگ برتر انگليس : اورتون - چلسي

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۱۵

هفته ۳ لاليگا : اسپانيول - رئال‌مادريد

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰

جام حذفي کشور : پرسپوليس - پيکان

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۸:۴۰

هفته ۵ ليگ برتر انگليس : منچستريونايتد - ليورپول

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰

هفته ۳ لاليگا : اتلتيکومادريد - بارسلونا

زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۰۰

يکشنبه ۲۲ شهریور

جام جهاني واليبال : آرژانتين - تونس

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰



جام جهاني واليبال : ايران - روسيه

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۱۰

موتو جي پي سن مارينو :

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۳۰

دوشنبه ۲۳ شهریور

هفته ۶ جام خليج فارس : استقلال خوزستان - صباي قم

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۴۵

سه‌شنبه ۲۴ شهریور

هفته ۶ جام خليج فارس : گسترش فولاد - استقلال

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۷:۰۰

هفته ۶ جام خليج فارس : سپاهان - تراکتورسازي

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۷:۳۰

ليگ قهرمانان اروپا گروه A : رئال‌مادريد - شاختار

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵

ليگ قهرمانان اروپا گروه D : منچسترسيتي - يوونتوس

زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۱۵

چهارشنبه ۲۵ شهریور

جام جهاني واليبال : مصر - آرژانتين

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۷:۴۰

جام جهاني واليبال : ايران - ايتاليا

زنده از شبکه سه و ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

هفته ۶ جام خليج فارس : پرسپوليس - سايپا

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۸:۳۵

ليگ قهرمانان آسيا يک چهارم نهايي : الاهلي امارات - نفت تهران

زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۰:۵۵

ليگ قهرمانان اروپا گروه E : آاس رم - بارسلونا

زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۱۵

ليگ قهرمانان اروپا گروه F : المپياکوس - بايرن مونيخ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵

پنج‌شنبه ۲۶ شهریور

جام جهاني واليبال : ايران - آمريکا

زنده از شبکه سه و ورزش، ساعت : ۰۷:۴۰

جام جهاني واليبال : ايتاليا - تونس

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

جام جهاني واليبال : استراليا - آرژانتين

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۴۰

جمعه ۲۷ شهریور

جام جهاني واليبال : کانادا - آرژانتين

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۰:۴۰

جام جهاني واليبال : استراليا - لهستان

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۴:۴۰

جام جهاني واليبال : ايران - ژاپن

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۵۰