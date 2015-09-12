تعیین سن متهمان با استفاده از «دی ان ای» و دندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه KU Leuven با استفاده از نمونه های خونی و دندانی قادر به احراز هویت اشخاص فوت شده یا سن متهمان شده اند. این آزمایش می تواند در ارگان های امنیتی یا پلیس بسیار سودمند و کارآمد باشد زیرا می توان به ردیابی و شناسایی متهمان، جنایتکاران یا اجساد بی نام و نشان پرداخت. تعیین سن در جنایتکاران یا اجساد بی نام و نشان و حل معماهای قتل سودمند است.

در حال حاضر، تست DNA برای تشخیص هویت متهمان استفاده می شود اما اگر DNA شخص ناشناخته بوده و در بانک اطلاعاتی نیروی های امنیتی وجود نداشته باشد با استفاده از نمونه خونی می توان به سن احتمالی متهم پی برد.

این روش حتی برای شناسایی اجساد بی نام و نشان نیز سودمند است زیرا بسیاری از روش های سنتی و امروزی قادر به تشخیص و شناسایی فرد فوت شده نیستند اما با استفاده از نمونه خونی یا دندان می توان به تخمین سن شخص متوفی پرداخت.

بافت و اعضای بدن انسان با افزایش سن تغییر می کنند. فرآیند افزایش سن یا پیری با کمک DNA کنترل می شود. محققان بلژیکی برای اولین بار و با استفاده از نمونه های خونی و دندانی موفق به تخمین سن دقیق اشخاص شده اند.



پرفسور Bram Bekaert سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: « رفتار اعضا و بافت ها بسته به اینکه کدام یک از ژن ها فعال باشند، متغییر است. همزمان با افزایش سن برخی از ژن ها فعال و برعکس برخی دیگر خاموش می شوند. این فرآیند توسط متیلاسیون کنترل می شود، بدین معنا که گروه های methyl به DNA اشخاص اضافه می شوند. در برخی از نقاط نیز ژن هایی که سطوح بالای متیلاسیون داشته باشند، غیرفعال می شوند.»

محققان دانشگاه KU Leuven با استفاده از چهار نشانگر متیلاسیون DNA مربوط به سن قادر به تخمین سن افراد شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد، سن افراد را با خطای ۳.۷۵ سال بر مبنای نمونه های خونی و ۴.۸۶ سال بر اساس نمونه های دندانی می توان تخمین زد.