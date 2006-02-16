۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۵۵

دور دوم مرحله نهايي ليگ برتر واتر پلو باشگاه هاي كشور؛

پتروشيمي تهران به پيروزي رسيد

پتروشيمي تهران به پيروزي رسيد

دور دوم مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو باشگاه هاي كشور از عصر روز گذشته به مدت سه روز در استخر مجموعه ورزشي آزادي به ميزباني دانشگاه آزاد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين مرحله كه طي چهار دور و در هر دوره به ميزباني يكي از چهار تيم مرحله نهايي برگزار مي شود تيم ها به صورت دوره اي و در يك جدول واحد به مصاف هم مي روند.

در چارچوب اين رقابت ها  دو تيم پتروشيمي تهران صدرنشين دور رفت و بلكا شرق زنجان به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم پتروشيمي با نتيجه 9 بر 5 توانست حريف خود را شكست دهد و در بازي دوم نيز جدال حساس و نفس گير دو تيم نفت و گاز گچساران و دانشگاه آزاد تهران به تساوي 4 بر 4 رسيد.

خاطرنشان مي شود اين رقابت ها امروز و فردا پيگيري خواهد شد.

