پتروشيمي تهران به پيروزي رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين مرحله كه طي چهار دور و در هر دوره به ميزباني يكي از چهار تيم مرحله نهايي برگزار مي شود تيم ها به صورت دوره اي و در يك جدول واحد به مصاف هم مي روند.

در چارچوب اين رقابت ها دو تيم پتروشيمي تهران صدرنشين دور رفت و بلكا شرق زنجان به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم پتروشيمي با نتيجه 9 بر 5 توانست حريف خود را شكست دهد و در بازي دوم نيز جدال حساس و نفس گير دو تيم نفت و گاز گچساران و دانشگاه آزاد تهران به تساوي 4 بر 4 رسيد.

خاطرنشان مي شود اين رقابت ها امروز و فردا پيگيري خواهد شد.