کورک امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و لهستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران صبح امروز شنبه در ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ - ژاپن که کسب سهمیه المپیک است، به مصاف لهستان رفت و در نهایت نتیجه را ۳ بر ۲ به حریف خود واگذار کرد.

در پایان این بازی بارتوژ کورک، ستاره تیم لهستان به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شد. این بازیکن ۱۹ امتیاز کسب کرد. ماتیوژ میکا نیز که از ست سوم به میدان آمده بود ۱۴ امتیاز به دست آورد.

در تیم ایران امیر غفور با کسب ۱۸ امتیاز بیشترین امتیاز را کسب کرد و محمد موسوی با ۱۳ امتیاز پس از وی قرار گرفت.