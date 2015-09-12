به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، جعفر حسنی، مجتبی اقدامی و مسعود احمدیان از بین ۲۶۵ فیلم‌نامه ارسال‌شده به دبیرخانه پنجاه و سومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بینالود ۱۳ فیلم‌نامه را برای شركت در بخش مسابقه فیلم‌نامه جشنواره انتخاب كردند.

بر همین اساس اسامی فیلم‌نامه‌ها و فیلم‌نامه نویسان راه‌یافته به جشنواره بینالود عبارت‌اند ازفیلم‌نامه داستانی «شام عروسی» نوشته سید وحید حسینی نامی از تهران، فیلم‌نامه مستند «ماشین زمان» نوشته علی عرفان فرهادی رحمت از تهران، فیلم‌نامه داستانی «آخرین عكس» نوشته مهدی شاهسواری از شهرری، فیلم‌نامه تجربه‌گرای «بقاء» نوشته سینا بحیرایی از نهاوند، فیلم‌نامه داستانی «چمدان» نوشته ایمان خماریان از نیشابور، فیلم‌نامه مستند «روزنه تاریك» نوشته محسن شیرزایی از زاهدان، فیلم‌نامه داستانی «حرف‌های رنگی» نوشته سمانه استاد از مشهد، فیلم‌نامه داستانی «ساخت راضیه» نوشته فاطمه نقدی تخم شلی از لاهیجان، فیلم‌نامه تجربه‌گرای «ترس» نوشته سجاد آیینه چی از رشت، فیلم‌نامه مستند «كبوتر خانه» نوشته حسین مختاریه از نیشابور، فیلم‌نامه داستانی «زندگی مجازی» نوشته علی واحدیان كفشگركلایی از ساری، فیلم‌نامه داستانی «به طعم عشق» نوشته مهدی قاسم‌زاده از قایم شهر و فیلم‌نامه داستانی «جایی نزدیك آسمان» نوشته آذر محمودی از ساری.

شایان ذکر است هیئت انتخاب و داوری این جشنواره هیچ فیلم‌نامه‌ای را برای شركت در بخش مسابقه فیلم‌نامه‌های اقتباسی انتخاب نكردند.