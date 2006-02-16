پاول درباره فعاليتهاي مخفيانه "سيا" به پارلمان اروپا توضيح مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه اتريشي استاندارد،"هانس اسوبودا " يكي از نمايندگان پارلمان اروپا با اعلام اين خبر افزود : " كالين پاول " وزير امورخارجه سابق آمريكا در راستاي اختلاف هاي موجود بر سر فعاليتهاي مخفيانه سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) توضيحاتي را در پارلمان اروپا ارائه دهد .

وي در ادامه خاطر نشان كرد : پيش از اين " فرانكو فراتيني " كميسر داخلي اتحاديه اروپا مطالبي را در اين زمينه در شوراي اروپا بيان كرده بود .

استاندارد همچنين نوشت : وجود زندانهاي مخفي سيا و پروازهاي پنهاني هواپيماهاي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا بر فراز كشورهاي اروپايي مسئله اي است كه از چندي پيش اختلافاتي را در جوامع اروپايي و آمريكايي به وجود آورده است .

ديپلماتهاي اروپايي اعلام كردند كه از مدتها پيش وزير امورخارجه سابق آمريكا را براي حضور در پارلمان دعوت كرده بودند .

پيش از اين" كارلوس كولهو" رئيس كميته ويژه 46 نفره پارلمان اروپا درباره بررسي عملكرد سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) دركشورهاي اروپايي با اعلام اين مطلب افزود: "يوشكا فيشر" وزيرخارجه سابق آلمان،" جك استراو" وزير خارجه انگليس و " فرانكو فراتيني " كميسر قضايي اتحاديه اروپا را براي ارائه توضيحات و اطلاعات لازم درباره زندان هاي مخفي سازمان سيا در كشورهاي اروپايي دعوت كرده است .



سال گذشته گزارشي در رسانه هاي غربي منتشر و در آن افشا شد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، افراد مظنون به اعمال تروريستي را از كشورهاي مختلف ربوده و آنان را به مكان هاي نامعلومي براي شكنجه منتقل مي كرده است.

همچنين در اين گزارش ها عنوان شده بود كه آمريكا بخشي از اين منظنونان را در كشورهاي اروپايي در مراكز مخفي نگهداري كرده است و كشورهاي اروپاي شرقي و تا حدودي كشورهاي اروپاي غربي در صف اول اين اتهامات بودند كه اين مسئله موجب اعتراض هاي شديد شهروندان اروپايي و مجامع حقوق بشر بين المللي به اين مسائل شد.

وزير امورخارجه سوئيس با بيان اين مطلب كه با دلايل محكم بايد وجود زندان هاي سيا را به اثبات رساند ؛ تصريح كرد : وجود زندان هاي سيا در اروپا بر كسي پوشيده نيست .