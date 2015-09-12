۵۲ پرونده موقوفات استان سمنان در مراجع قضایی رسیدگی می شود

حجت الاسلام عبدالله واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای احقاق حقوق موقوفات از ابتدای سال جاری ۵۲ پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی افزود: با تلاش و پیگیری های مستمر در تلاشیم تا این تعداد پرونده را تعیین و تکلیف کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: همه باید حقوق موقوفات را رعایت کنند و با کسانی که حق موقوفه را ادا نمی کنند برخورد می شود.

واحدی در خاتمه تصریح کرد: حمایت از حق موقوفه واجب شرعی است و مجموعه اداره کل در مسیر حمایت از موقوفات حرکت می کند.