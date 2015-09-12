علیرضا حجازیان در گفتگو با مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشوری نوجوانان و جوانان دختر و پسر طی دو روز پایانی هفته گذشته به میزبانی دو شهر بجنورد و اصفهان برگزار شد.

وی افزود: در رقابت های جوانان دختر در بخش تیمی استان البرز با پیروزی در ۴ بازی به دیدار نیمه نهایی راه یافت اما در این مرحله در یک بازی نزدیک مغلوب تیم مازندران شد و به مقام سوم رسید.

وی ادامه داد: در بخش انفرادی رده سنی جوانان غزاله مولاطلب از البرز موفق به کسب مدال برنز شد و در رده سنی نوجوانان مریم فرعی دیدار نهایی را در مقابل بازیکن تهرانی واگذار کرد و عنوان نایب قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز به مسابقات بخش پسران اشاره کرد و گفت: در بخش تیمی پسران نیز البرزی ها با پیروزی در ۴ دیدار متوالی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند اما در این مرحله در مقابل تیم کردستان بازی را واگذار کردند و به مقام سومی این رقابت ها اکتفا کردند.

وی افزود: در بخش انفرادی این رقابت ها حمید شمس از البرز مقتدرانه از سد تمامی حریفان خود گذشت و با کسب پیروزی مقابل ۳ ملی پوش برتر جوان کشور به نام های آرمان حاجیعی، متین حیدری و امیر حسین هدایی با بر سکوی قهرمانی این رقابت ها ایستاد و شگفتی ساز این رقابت ها شد.

حجازیان با ابراز رضایت از عملکرد تیم های البرز در مسابقات کشوری گفت: نسل جدیدی از تنیس بازان البرزی با تلاش مربیان در این سال ها به عرصه قهرمانی وارد شده اند و این نوید روزهای خوب برای تنیس روی میز البرز است.

وی در پایان افزود: فرآیند استعدادیابی و پرورش چهره های مستعد در استان البرز با جدیت دنبال می شود و حضور البرز در جمع سه استان برتر کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان مؤید این رویکرد است.