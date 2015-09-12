مبالغی که آقازاده از جیب دانشجویان در واحد آکسفورد هزینه کرد

خبرگزاری «فارس» نوشت: سفری سه ساله با این بهانه که میبایست کسی میرفت و به واحدهای دانشگاه آزاد رسیدگی میکرد، رسیدگی که از لندن آغاز شد، اما تنها نتیجهای که این سفر به همراه نداشت، رسیدگی به شعبات دانشگاه در خارج از کشور و بخصوص واحد آکسفورد بود.
مهدی هاشمی سه ماه پس از فتنه ۸۸، بعد از آنکه اتهامات زیادی پیرامون وی در دست داشتن در اغتشاشات پس از انتخابات وجود داشت، تهران را به مقصد لندن آن هم با بهانه رسیدگی به واحد آکسفورد ترک کرد؛ خروجی که به پشتوانه حمایت مالی دانشگاه آزاد صورت گرفت.
پس از خروج مهدی هاشمی گمانه زنیهای زیادی درخصوص علت خروج وی از کشور مطرح شد. دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد که مسئولیت آن برعهده خود مهدی هاشمی بود، بهانه خروج از کشور را «مأموریت سازمانی» اعلام کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در دفاع از پسر بهانه خروج وی را اینگونه عنوان کرد: «ما در دانشگاه آزاد اسلامی ۶ واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. میبایست کسی میرفت و رسیدگی میکرد. از لندن شروع کردیم».
*مأموریتی بدون حکم!
این در حالی است که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد هرگونه ارتباط مهدی هاشمی با دانشگاه آزاد درخصوص سفر به لندن برای رسیدگی به شعب این دانشگاه را رد کرد. وی در این زمینه گفت: «بنده به مهدی هاشمی مأموریت ندادم، خودش رفت و از طرف مدیریت دانشگاه حکمی نداشته است.»
کریم زارع معاون وقت دانشگاه آزاد نیز درباره مأموریت مهدی هاشمی از سوی دانشگاه آزاد گفت که هنوز موضوع مأموریت آقای مهدی هاشمی برایش مشخص نشده است و اینکه «من گفتهام که موضوع مأموریت آقای هاشمی را به من بگویند ولی هنوز به من چیزی نگفتهاند!»
اسناد منتشر شده مبنی بر صدور حکم مأموریت ۲۵۳۰ پوندی برای مهدی هاشمی که امضای عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد نیز زیر حکم دیده میشد، بیاطلاع بودن جاسبی از این مأموریت را زیر سؤال برد.
البته مهدی هاشمی با توجه به اینکه گمانهزنیهای زیادی درخصوص علت سفرش به لندن وجود داشت، با انتشار نامهای ادامه تحصیل در مقطع دکترا و رسیدگی به شعب دانشگاه آزاد را علت سفر به لندن عنوان کرد.
*مأموریت برای واحدی که وجود ندارد!
در کنار مواضع ضد و نقیض مسئولان دانشگاه آزاد درخصوص علت سفر مهدی هاشمی به لندن، وجود واحدی به نام آکسفورد نیز در هالهای از ابهام قرار داشت. محمد خجسته معاون وقت دانشگاه آزاد درخصوص دانشگاه آزاد واحد آکسفورد عنوان کرد که چنین واحدی در این دانشگاه وجود ندارد، به گفته وی «ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد در کشور انگلیس پرداخت میشد که بعدها معلوم شد چنین دانشگاهی اصلا وجود نداشته است.»
عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد نیز در این خصوص عنوان کرد که دانشگاه آزاد واحد لندن به علت نداشتن دانشجو تعطیل شده است.
فرهاد دانشجو پس از نشستن بر کرسی ریاست دانشگاه آزاد و با توجه به مطالبات مردم و دانشگاهیان درخصوص لغو مأموریت مهدی هاشمی، در مصاحبهای اعلام کرد: « در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد تنها یکسری کارمند به منظور دریافت مجوز فعالیت میکردند و هیچ دانشجویی در این واحد تحصیل نمیکرد. واحد آکسفورد حتی به مرحله دریافت مجوز از انگلستان و وزارت علوم به منظور فعالیت رسمی نرسیده بود.»
دانشجو همچنین در اردیبهشت ۹۱ اعلام کرد به علت بسته شدن حسابهای واحد آکسفورد در لندن، ماموریت کسانی که به این واحد اعزام شده بودند لغو شده است و به ایران برمیگردند.
*قطع حقوق مهدی هاشمی و پایان مأموریت خودساخته
پس از روی کار آمدن مدیریت جدید در دانشگاه آزاد خبری در رسانهها مبنی بر قطع حقوق ماهانه مهدی هاشمی در لندن، منتشر شد، حقوقی به مبلغ ۲۵۳۰ پوند که به بهانه رسیدگی به شعب دانشگاه آزاد و از پول شهریه دانشجویان به مهدی هاشمی پرداخت میشد.
سخنان فرهاد دانشجو درخصوص پایان یافتن مأموریت کسانی که در واحد آکسفورد بودند و قطع حقوق مهدی هاشمی دیگر بهانهای برای مهدی هاشمی برای ماندن در آکسفورد باقی نگذاشت تا وی مهر ماه ۹۱ به کشور بازگردد.
پس از بازگشت مهدی هاشمی به تهران و طی شدن مراحل طولانی رسیدگی به جرائم وی، سرانجام مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی به حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شد.
*پول رفته به دانشگاه برمیگردد؟
با توجه به اینکه هزینههای مهدی هاشمی در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد حاشیههای زیادی به همراه داشته اما هیچ یک از مسئولان این دانشگاه درباره آن شفاف سازی نکرده و گزارشی از جزئیات آن و پولهایی که به حساب این واحد واریز شده ارائه ندادهاند.
هزینههای مهدی هاشمی در واحد آکسفورد آن هم به بهانههای مختلف که از جیب دانشجویان این دانشگاه بوده، درحالی صورت گرفته که دانشگاه آزاد با شهریه مستقیم دانشجویان اداره میشود. حال به نظر میرسد با توجه به محکومیت مهدی هاشمی باید این هزینهها به دانشجویان بازگردانده شود.
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