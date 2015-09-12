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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

اعلام چکیده‌ مقالات پذیرفته شده اولین همایش ملی کتاب و نشر

اعلام چکیده‌ مقالات پذیرفته شده اولین همایش ملی کتاب و نشر

چکیده مقالات پذیرفته شده در نخستین همایش ملی کتاب و نشر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی همایش ملی کتاب و نشر، عناوین چکیده های پذیرفته شده با محورهای «اقتصاد نشر و مولفههای تاثیرگذار بر آن» و «الگوی بومی پیشرفت در عرصه کتاب و کتابخوانی» به شرح زیر اعلام شد.

نویسندگان این چکیده ها تا ۲۰ مهر فرصت دارند متن کامل مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

همچنین علاقه‌مندان می توانند در کارگاه‌های آموزشی این همایش ثبت‌نام کنند که عناوین این کارگاهها عبارتند از اقتصاد نشر، برندسازی و تبلیغات، مهارت‌های کلامی و روابط عمومی و تاثیر فناوری اطلاعات بر عرصه کتاب و نشر.

علاقه مندان برای حضور در همایش و شرکت در کارگاههای آموزشی میتوانند از طریق ثبت نام در سایت اقدام کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت icbp.ir مراجعه کرده و یا با دبیرخانه همایش به شماره ۸۸۳۰۳۳۱۱ تماس بگیرند.

اولین همایش ملی کتاب و نشر با موضوع «صنعت نشر کتاب و سیاستگذاری فرهنگی» در آبان ماه سال جاری و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در تهران برگزار خواهد شد.

چکیده مقالات پذیرفته شده در این همایش را اینجا ببینید.

کد مطلب 2913210
حمید نورشمسی

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