نخستین جشنواره شعر نیاوران فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، مراحل مقدماتی در مسیر اجرای نخستین جشنواره شعر نیاوران زیر نظر محمد سلمانی دبیر جشنواره سپری شده و با انتشار فراخوان دبیرخانه جشنواره در انتظار دریافت آثار شرکت کنندگان در مهلت تعیین شده خواهد بود.

براساس فرخوان، نخستین جشنواره شعر نیاوران با هدف اعتلای زبان پارسی فرهنگ اصیل آیینی و ملی، ترویج صلح و دوستی، حمایت از محیط زیست با زبان هنر و کشف استعدادهای جوان در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می شود.

موضوعات بخش ویژه نیز عبارتند از صلح (جهان عاری از خشونت) و محیط زیست (مهربانی با طبیعت).

همچنین بنابر اعلام فراخوان جشنواره، برای شرکت کنندگان محدودیت سنی و منطقه ای وجود ندارد، قالب اشعار ارسالی به جشنواره می‌تواند کلاسیک، آزاد و ترانه باشد و شاعران طنزپرداز نیز میتوانند اشعار خود را در قالب های یاد شده به جشنواره ارسال کنند.

همچنین شرکت کنندگان می‌توانند حداقل ۳ و حداکثر ۵ اثر به دبیرخانه ارسال و هر شرکت کننده می‌تواند علاوه بر شرکت در یکی از بخش های آزاد، در بخش ویژه نیز شرکت کند.

این جشنواره به پنج نفر از برگزیدگان هریک از قالب های تعیین شده در بخش آزاد و سه نفر از برگزیدگان هر یک از موضوعات بخش ویژه؛ لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه ی نقدی اهدا می‌شود.

همچنین آخرین مهلت ارسال آثار پایان وقت اداری روز شنبه ۹/۸/۹۴ خواهد بود و آئین پایانی جشنواره، روز سه شنبه ۸/۱۰/۹۴ همزمان با سالروز ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود.