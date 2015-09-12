انتخاب عضو جدید شورای برگزاری جشنواره «محمد(ص) پیامبر صلح»

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس الهی‌تبار به سمت عضو شورای برگزاری جشنواره محمد(ص) پیامبر صلح منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:‌ «برادر ارجمند جناب آقای عباس الهی‌تبار

نظر به سوابق، دانش و صلاحیت، جنابعالی را به سمت عضو شورای برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم محمد(ص) پیامبر صلح منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکا به خداوند متعال و در سایه مطالعه و تعامل با کارشناسان و مدیران فعالیت‌های هنری، فرهنگی و قرآنی و استفاده از تمام ظرفیت‌های محتوایی در ارائه برنامه‌های مفید و مؤثر در برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم فرهنگی موفق باشید.»

كارشناس ارشد مديريت دولتي، تهيه‌كننده ارشد تلويزيوني، مديركل صداوسيماى مركز همدان، مديركل صداى برون مرزى، مديركل بخش و بهره بردارى برون مرزى، عضو هيئت مديره بنياد فرهنگي هنرى شهيد مدني، عضو شوراى كارشناسي آگهي‌هاى بازرگاني صداوسيما، عضو شوراى تدوين قانون تبليغات، مشاور اداره كل تبليغات دولت و مشاور سازمان فرهنگي هنرى شهردارى از دیگر فعالیت‌های عباس الهی‌تبار بوده است.

علاقمندان می‌توانند آثارشان را تا ۳۰ مهر به نشانی دبیرخانه جشنواره به نشانی بالاتر از چهار راه ولیعصر، جنب دانشگاه هنر، خیابان رشت، بن بست اول، پلاک یک ارسال کنند. همچنین، اعلام شد نخستین جشنواره فیلم «محمد(ص) پیامبر صلح» از سیستم دبیرخانه اینترنتی و آنلاین برخوردار است و علاقمندان می‌توانند فیلم‌های کوتاه را از طریق سایت جشنواره به نشانی muhammadfilmfestival.ir ارسال کنند.