۱۱۴۵پرونده در تعزیرات خراسان جنوبی تشکیل شد/محکومیت ۶۱میلیاردی

منصور انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک هزار و ۱۴۵ پرونده به شعبه بدوی استان در پنج ماه گذشته، اظهار کرد: طی این مدت ۹۲ درصد پرونده‌های وارده مختومه اعلام شدند.

به گفته وی طی پنج ماه گذشته یک هزار و ۵۷ پرونده از پرونده‌های موجود در شعبه بدوی استان مختومه اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بابیان اینکه موجودی پرونده‌های مربوط به کالا و خدمات در این مدت ۳۱ مورد بوده است، بیان داشت: در این مدت ۷۹۴ پرونده کالا و خدمات وارد شعبه بدوی استان شد که ۹۴ درصد آن‌ها مختومه اعلام شدند.

ورود ۲۷۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات

انصاری، عدم درج قیمت با ۴۲۳ مورد بیشترین تخلفات این پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: بعدازاین نیز گران‌فروشی با ۲۲۴ مورد و عدم ارائه فاکتور خرید با ۱۳۴ مورد را به ترتیب بیشترین تخلفات پرونده‌های مربوط به کالا و خدمات بوده است.

وی همچنین به فعالیت شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: موجودی این شعبه ۹۰ پرونده بود که طی پنج‌ماهه منتهی به مردادماه ۲۷۷ پرونده جدید وارد شعبه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از مختومه شدن ۸۵ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: از مجموع پرونده‌های این بخش ۲۳۶ پرونده مختومه اعلام شد.

انصاری، مباشرت در قاچاق کالا با ۲۱۶ پرونده، حمل‌ونقل کالای قاچاق با ۴۰ مورد، عرضه کالای قاچاق با ۳۱ مورد و شروع به جرم قاچاق با ۱۷ پرونده را به ترتیب بیشترین تخلفات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز برشمرد.

عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی بیشترین تخلفات حوزه بهداشت بود

وی ادامه داد: در بخش بهداشت نیز تعداد پرونده‌های موجودی پرونده‌ها شش مورد، پرونده‌های وارده ۷۴ مورد و پرونده‌های مختومه نیز ۷۰ مورد بوده است.

به گفته وی عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی با ۴۵ پرونده و عدم رعایت مقررات بهداشتی از سوی اماکن عمومی در محل فعالیت با ۱۹ مورد به ترتیب بیشترین تخلفات بهداشتی بوده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بابیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعبه بدوی استان ۲۷ روز بوده است، بیان داشت: این زمان در پرونده‌های مربوط به کالا و خدمات ۲۰ روز، در بهداشت، دارو و درمان ۱۱ روز و در قاچاق کالا و ارز نیز ۵۶ روز اعلام‌شده است.

انصاری از ورود ۹۶۱ پرونده به شعبه اجرای احکام استان در پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: تعداد ۹۴۳ مورد از این پرونده‌ها مختومه و ۲۰۳ پرونده دیگر نیز باقی‌مانده است.

محکومیت ۵۹ میلیاردی برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

وی بابیان اینکه صاحبان این پرونده‌ها ۶۱ میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال محکوم‌شده‌اند، عنوان داشت: از این میزان ۵۹ میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال مربوط به کالا و خدمات و ۱۲۵ میلیون ریال نیز مربوط به پرونده‌های بهداشتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی میزان وصولی این مدت را ۶۹ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان ۵۷ میلیارد ریال مربوط به کالاهای مربوط به قاچاق کالا و ارز بود که وصول شد.

به گفته وی در این مدت به ۹۸ درصد پرونده‌های وارده به شعبه اجرای احکام استان رسیدگی شده است.