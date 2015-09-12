کسب امتیاز برابر صدرنشین لیگ برتر دور از دسترس نبود

رضا فلاح در گفتگو با مهر اظهار کرد: در بازی مقابل تیم تاسیسات دریایی تهران با تمرکز کار را شروع کردیم و با ارائه یک فوتبال منظم به خصوص در کار دفاع اجازه بازشدن دروازه خود در نیمه نخست را ندادیم.

وی افزود: اما متاسفانه در دقیقه اول نیمه دوم گل خوردیم و درنهایت تلاش ما برای جبران گل به جایی نرسید و حریف با زدن گل دوم پیروزی را از آن خود کرد.

سرمربی مقاومت البرز ادامه داد: بازی مقاومت و تاسیسات دریایی تقابل دو نسل فوتسال ایران بود، از یک سو جوانان با انگیزه ما قرار داشتند و در سوی مقابل تیم باتجربه و به نوعی ملی ایران حضور داشت.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیمش مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال گفت: بازی برابر تیمی که این روزها برند فوتسال ایران در عرصه بین المللی است کار سختی بود با این حال جوانان مقاومت بازی خوبی ارائه کردند و می توانستند با کسب حداقل امتیاز از این بازی بیرون بیایند.

فلاح با بیان اینکه این بازی پرفشار تجربه خوبی برای تیم مقاومت بود گفت: همانظور که پیش از این هم گفتم تیم جوانی داریم و باید با گذر از بازی های رسمی و تقابل با تیم هایی منسجم لیگ برتر آبدیده شویم. به نظرم روندی که در پیش گرفته ایم امیدوار کننده است و می تواند در نهایت جایگاه خوبی برای نماینده البرز رقم بزند.

فلاح در پایان به دیدار این هفته تیمش مقابل «فرش آرا» اشاره کرد و گفت: تیم مشهدی از با سابقه های لیگ برتر است و بازی مقابل این تیم منسجم سخت و دشوار است با این حال سه امتیاز بازی خانگی را می خواهیم و با قدرت برای رسیدن به این هدف تمرین خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مقاومت البرز روز جمعه گذشته در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتسال ایران مقابل میزبان خود تاسیسات دریایی تهران با نتیجه ۲ برصفر مغلوب شد. مقاومت البرز تا پایان هفته نهم لیگ برتر فوتسال ایران با کسب ۱۱ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی جای گرفته است.