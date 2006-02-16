وزير خارجه فرانسه ايران را به داشتن برنامه هسته اي نظامي متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه از پاريس، بلازي براي اولين باردر اظهارات خود برنامه هاي هسته اي ايران را به عنوان پروژه نظامي پنهاني توصيف كرد.

بلازي در گفتگويي با تلويزيون2 فرانسه در توجيه ديدگاه غير منطقي خود در يك اظهار نظر كلي ومبهم گفت : هيچ برنامه صلح آميز هسته اي نمي تواند برنامه هاي هسته اي ايران را تعبير و تفسير كند.

وزيرامورخارجه فرانسه با تكرار ادبيات زورمدارانه غرب وبا تاكيد برتهديدات خصمانه در موضعي بر خلاف عرف ديپلماتيك اعلام كرد : اولاً جامعه بين الملل پيامي قوي به ايراني ها ارسال داشته و دليل تعليق تمام فعاليت هاي هسته اي ايران را نشان مي دهد.

وي همچنين از عدم توجه ايران به زياده خواهي هاي سه كشور اروپايي گفت : "آنها(ايراني ها) به حرف هاي ما گوش نمي كنند".

وي كه در سفراخير خود به مسكونتوانست سران كرملين را با نظرات خود خواهانه سه كشور اروپايي همراه كند، در تلاش براي ترميم وجهه شكست خورده ديپلماسي زوردرادعايي اعلام نمود: به دليل بي اعتنايي ايران است كه براي اولين بار جامعه بين الملل موضعي متحد اتخاذ كرده و اين تنها روسيه،؛ آلمان و انگليس نيستند بلكه روسيه و چين نيز موضعي متحد با ما دارند.

وزير امور خارجه فرانسه ابرازداشت كه اين كشورها مصمم هستند به شوراي امنيت متوسل شوند كه محمد البرادعي گزارشي را در اوايل ماه مارس به آن تقديم خواهد كرد.

دوست بلازي گفت : "بر اين اساس، تنها شوراي امنيت بايد بگويد آنچه را كه بايد انجام دهد و اينكه چه وسيله و ابزاري را بايد براي توقف و پايان اين بحران وحشتناك گسترش سلاحهاي هسته اي كه ايران به طور يكجانبه مسبب آن شده است، بكار خواهد گرفت."