بهبود روابط در دستور کار واشنگتن - هاوانا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مقامات رسمی کوبا و آمریکا دیروز جمعه با یکدیگر در «هاوانا» پایتخت کوبا دیدار کردند تا درباره تنظیم برنامه ای که به بهبود روابط دو کشور کمک می کند، با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند.

از ماه میلادی آگوست که سفارت دو کشور بازگشایی و روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد، این نخستین دیدار بین مقامات واشنگتن – هاوانا است.

محور مذاکرات روز گذشته مقامات دو کشور بر روی سه مسئله متمرکز شد که لغو تحریم های کوبا و سرنوشت پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو را شامل نمی شد.

در مرحله نخست، طرفین درباره مسائلی چون حفاظت از محیط زیست، پاسخگویی به بحران های طبیعی، خدمات درمانی، مسافرات هوایی شهروندان عادی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند.

مرحله دوم این دیدار شامل بحث درباره لزوم رعایت حقوق بشر، مبارزه با قاچاق انسان و راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی بود و مرحله سوم نیز با بحث پیرامون لزوم جبران ضرر ۳۰۰ میلیارد دلاری سپری شد که واشنگتن طی سال های تحریم به کوبا وارد کرده است.

«جزفینا ویدال» رئیس هیأت کوبایی مذاکره کننده تاکید کرد طرح پیش رو شامل مواردی است که دو کشور می توانند فورا کار بر روی آن را آغاز کنند.

گفته می شود که کوبا به صراحت لغو تحریم های کوبا، پایان اشغال خلیج گوانتانامو از سوی آمریکا و خاتمه تبلیغات منفی رسانه های آمریکایی علیه دولت هاوانا را خواستار شده اما از آنجا که فی الحال واشنگتن تمایلی به صحبت درباره این مسائل ندارد، هیچ یک در دستور کار مورد توافق که از هفته آینده اجرا می شود، قرار نگرفت.

ویدال تاکید کرد که فعلا در خصوص حل این مسائل کاری از کوبا ساخته نیست.