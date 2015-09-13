خبرگزاری مهر - گروه استان ها: جشنواره انگور، اقتصاد و سلامتی با رویکرد معرفی توانمندیها و پتانسیلها و حفظ آیین، آداب و رسوم منطقه تحت همین عنوان در ارومیه از سه سال پیش برگزار می شود ولی امسال تلاش شده برگزاری این جشنواره ابعاد ملی داشته باشد.
آذربایجان غربی با تولید سالانه بیش از ۸ الی ۱۰ درصد انگور کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده و یکی از قطبهای اصلی تولید انگور به شمار میرود بهطوریکه سالانه افزون بر ۲۸۰ هزار تن انگور از ۵۰ رقم از جمله حسینی، دانه بلند، ریش بابا، کشمشی، خلیلی یاقوتی و قرمز در آن برداشت میشود.
در این میان ارومیه به دلیل سهم بالای تولید و باغات انگور تحت عنوان «شهر انگور» در کشور مشهور است اگر از روستاها و حاشیههای این شهر گذر کنید باغات پر محصول و زیبای انگور را میتوان بهراحتی مشاهده کرد باغاتی که رهگذاران و گردشگران را به خود مجذوب میکند.
در آذربایجان غربی افزون بر ۲۳ هزار هکتار باغ انگور وجود دارد که سالانه بالای ۲۸۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت به مصرف کارخانههای آبمیوه و تهیه کشمش میرسد در کنار مصارف اقتصادی و مهم این محصول خاصیت درمانی و سلامتی آن و محصولات بهدستآمده از انگور نیز در این خطه زبانزد خاص و عام است.
هرچند این استان درزمینهٔ تولید محصولاتی همچون سیب و چغندرقند یکی از قطبهای مهم کشوری به شمار میرود اما تولید انگور و محصولات مشتق از آن از قبیل کنستانتره، آبمیوه، سرکه، دوشاب، کشمش و... از جایگاه ویژهای در استان بهخصوص ارومیه برخوردار است.
قدمت تولید برخی محصولات از جمله دوشاب به سالهای بسیار دور میرسد اما متأسفانه در سایه بیتوجهی مسئولان از این پتانسیلها و ظرفیتهای استان بهویژه در بخش گردشگری استفاده بهینهای نشده و تا چند سال گذشته نیز به دست فراموشی سپردهشده بود اما برگزاری این جشنواره ملی میتواند امید تازهای به این ظرفیتها و توانمندیها بدهد.
صدور سالانه ۳۰ هزار تن انگور از آذربایجان غربی به خارج از کشور
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص اهمیت تولید محصول انگور به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ۲۳ هزار هکتار از باغات استان زیر کشت محصول مهم و اقتصادی انگور است که هشت هزار هکتار آن باغات انگور ایستاده بوده که در کشور بینظیر محسوب میشود.
عزیز امانی بابیان اینکه آذربایجان غربی با تولید سالانه ۱۰ درصد از محصول انگور کشور رتبه اول و قطب تولید انگور کشوررا به خود اختصاص داده است عنوان کرد: امسال پیشبینی میشود افزون بر ۲۸۰ هزار تن انگور از باغات استان برداشت شود.
وی بابیان اینکه ۸۰ هزار تن از انگور تولیدی سالانه جذب صنایع تکمیلی شده، ۶۰ هزار تن انگور تبدیل به کشمش و ۱۲۰ هزارتن انگور نیز در داخل استان و سایر استانهای کشور به مصرف میرسد افزود: تهیه دوشاب همان شیره انگور، تازه خوری و سرکه از دیگر مصارف این محصول در استان به شمار میرود.
امانی با اعلام اینکه هماکنون ۵۰ رقم انگور در استان از جمله حسینی، دانه بلند، ریش بابا، کشمشی، خلیلی یاقوتی، قرمز در آن برداشت میشود اظهار داشت: سیستم تربیتی انگور در استان داربستی که موجب افزایش کیفیت انگور تولیدی شده و میزان تولید محصول را نیز ارتقا میدهد که در نوع خود در کشور بینظیر است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بابیان اینکه سالانه ۲۰ الی ۳۰ هزارتن از انگور تولیدی استان به خارج از کشور صادر میشود افزود: این محصول بیشتر به کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و کشورهای عربی صادر میشود.
تشکلهای کشاورزی ویژه انگور در آذربایجان غربی راهاندازی شود
امانی با اعلام اینکه انگور یک محصول استراتژیک و اقتصادی به شمار میرود گفت: متأسفانه میزان تولید کشمش باوجود صرفه اقتصادی بالای آن کاهشیافته است با توجه به مزیای و قابلیت صادراتی بالای این محصول توصیه میشود کشاورزان استان این موضوع را مدنظر قرار دهند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بابیان اینکه کشمش از محصولاتی است که خرید آن تضمینی است و بازارهای زیادی دارد عنوان کرد: تولید این محصول توسط کشاورزان استان میتواند صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد.
وی بر ایجاد تشکلهای کشاورزی بخش انگور در استان نیز تأکید کرد و گفت: متأسفانه به دلیل وجود دلالان و واسطههای بیشمار بهخصوص در موقع برداشت محصولات کشاورزی بهویژه انگور همچنین توصیه میشود کشاورزان و مسئولان استان ایجاد تشکلهای ویژه در این خصوص را در دستور کار خود قرار دهند.
امامی ایجاد این تشکلهای کشاورزی با رویکرد تنظیم عرضه و تقاضا در بخش محصولات کشاورزی را مهم ارزیابی کرد و افزود: راهاندازی این تشکلها ضمن تعادل در تأمین بازار این محصول موجب درآمدزایی مناسب برای کشاورزان خواهد بود.
وی برگزاری جشنواره انگور در وسعت ملی را ظرفیتی در راستای مهم پتانسیلهای بخش کشاورزی و گردشگری استان دانست و گفت: فرهنگسازی و آموزش باید در کنار این جشنواره باشد تا بتوان به نتیجه موردنظر دستیافت.
جشنواره انگور فرصتی برای احیای ظرفیتهای گردشگری بخش کشاورزی است
شهردار ارومیه با اشاره به برگزاری جشنواره انگور در وسعت ملی به میزبانی ارومیه به خبرنگار مهر گفت: تلاش میشود با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان جشنواره انگور در ارومیه به ثبت ملی برسد.
محمد حضرت پور اظهار داشت: با برگزاری جشنواره انگور میتوان ضمن معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان و ارومیه آداب و رسوم و سنتهای کهن شهر ارومیه را به نسلهای آینده انتقال داد.
وی بابیان اینکه هماکنون آذربایجان غربی از قطبهای تولید انگور کشور به شمار میرود افزود: محصول انگور به علت مصرف پایین آب تا زمان برداشت در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی در احیای دریاچه ارومیه بسیار مؤثر خواهد بود.
این جشنواره فرصتی برای معرفی آداب و رسوم باستانی مردم ارومیه در مراحل برداشت و استحصال فرآوردههای انگور و معرفی توانمندیهای استان در بخش گردشگری است
شهردار ارومیه بابیان اینکه جشنواره انگور ارومیه باهدف تبیین نقش انگور در اقتصاد، کشاورزی، گردشگری، صنعت و کارآفرینی منطقه برگزار میشود ادامه داد: همچنین این جشنواره فرصتی برای معرفی آداب و رسوم باستانی مردم ارومیه در مراحل برداشت و استحصال فرآوردههای انگور و معرفی توانمندیهای استان در بخش گردشگری و جاذبههای طبیعی برای جذب و پذیرایی از مسافران داخلی و خارجی است.
حضرت پور از تشکیل کارگروه اجرایی سومین جشنواره انگور در سال ۱۳۹۴ و تقسیم وظایف میان اعضای کارگروه در قالب ۵ سازمان شهرداری خبرداد و اضافه کرد: سازمانهای میدانها میوه وتره بار، پسماند شهری، ترافیک، پارکها و فضای سبز و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه عضو کارگروه جشنواره هستند و هریک در یکی از پنج روز همایش طرحی ویژه ارائه خواهند کرد.
وی ادامه داد: آمادهسازی و اعزام ماشینآلات سنگین موردنیاز، تجهیز و واگذاری غرفهها، طراحی و چاپ بروشورهای مخصوص اطلاعات عمومی و خواص فیزیولوژی انگور، هماهنگی جهت دعوت از شرکتکنندگان محترم، تهیه نقشه راهنمای جشنواره و ارائه آن به بازدیدکنندگان و ... از وظایف کارگروه اجرایی جشنواره است.
دهکده ساحلی چی چیست میزبان جشنواره انگور و اقتصاد
وی همچنین در پاسخ به علت انتخاب دهکده توریستی چی چست جهت اجرای جشنواره اظهار داشت: دهکده ساحلی توریستی چی چست از همه لحاظ مناسب برای اجرای جشنواره بود، فضای مناسب و کافی جهت پیادهسازی ملزومات و اجرای ارکان جشنواره، ایاب و ذهاب خارج از شهر و به دور از ترافیک، امکان اسکان و پذیرایی گردشگران در محل دهکده، و معرفی خود دهکده بهعنوان مکانی توریستی برای گردشگران همه و همه از دلایل انتخاب دهکده توریستی چی چست برای جشنواره بود.
شهردار ارومیه همچنین طراحی و تهیه ۳۰ هزار کیسه پارچهای قابل بازیافت با محوریت جشنواره بدون نایلکس، ترویج طرح تفکیک زباله از مبدأ، اجرای طرح آموزشهای ترافیکی، توصیههایی در حوزه نگهداری و محافظت از فضای سبز و اطلاعات و هشدارهایی در مورد مواد مخدر و دخانیات را از جمله اقدامات جدید و حائز اهمیت جشنواره امسال عنوان کرد.
وی احیای سنتهای دیرین مانند، طراحی شماتیک سنتی برای میدان اصلی برگزاری جشنواره و حوضچه مصنوعی، طراحی میدان و کلبههای سنتی برگرفته از آداب و سنن قدیمی و بومی ارومیه، طراحی آسیاب آبی با سطح متحرک، استفاده از وسایل و ابزار سنتی در تولیدات محصولات حاصل از انگور و اجرای بازیهای بومی و محلی در قالب لباسهای سنتی را یکی دیگر از ارکان جشنواره انگور امسال دانست.
مردم استان بهخصوص ارومیه میدانند که انگور جزئی از شناسنامه ارومیه است و باید به آن اهمیت فراوان داده شود
شهردار ارومیه افزود: برگزاری جشنواره عکس سلفی با موضوع انگور، جشنواره بادبادکها، بازیهای بومی و محلی، جشنواره شعر انگور، جشنواره عکسهای زیبا از انگور، مسابقه جملات زیبا با موضوع انگور و اجرای موسیقی فولکلور عاشیقی و ... از جمله برنامههای پیشبینیشده در حاشیه اجرای جشنواره انگور امسال است.
وی به اهمیت جشنواره انگور در معرفی باغ شهر ارومیه اشاره کرد و گفت: مردم استان بهخصوص ارومیه میدانند که انگور جزئی از شناسنامه ارومیه است و باید به آن اهمیت فراوان داده شود و در جشنواره انگور امسال هم تلاش برآن شده تا محیطی آرام و شاد برای خانوادهها فراهم شود و همه شهروندان در کنار اعضای خانوادهشان بهمرور خاطرات و احیا و آموزش سنتها به فرزندان خود بپردازند.
شهردار ارومیه گفت: از عموم شهروندان دعوت به عمل آورد تا در این جشنواره که از ۲۴ لغایت ۲۸ شهریور ۹۴ در دهکده توریستی چی چست شهرداری ارومیه برگزار می شود شرکت کرده و در احیای سنتها و معرفی محصولات انگور ارومیه به تمام جهان سهیم باشند.
جشنواره انگور ارومیه فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری سومین جشنواره انگور اقتصاد و سلامتی در ارومیه خبر داد افزود: وجود پیشینه تاریخی به همراه رتبه برتر استان درزمینهٔ تولید این محصول مهم به همراه مراحل برداشت و استحصال فرآوردههای متنوع از انگور موجب شد تا سومین جشنواره انگور با موضوع اقتصاد و سلامتی در ارومیه برگزار گردد.
جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری جشنوارههای متعدد در استان را برای توسعه گردشگری مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: جشنواره انگور و جشنوارههای مشابه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی توانمندیهای گردشگری استان در زمینههای مختلف هست.
جشنواره انگور و جشنوارههای مشابه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی توانمندیهای گردشگری استان در زمینههای مختلف هست
وی ادامه داد: سومین جشنواره انگور، اقتصاد و سلامتی به همت شهرداری ارومیه و مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی آذربایجان غربی در محل دهکده ساحلی چی چست ارومیه برگزار میشود.
جباری همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را در اجرای هرچه بهتر این جشنواره ضروری دانست و افزود: با برنامهریزیهای انجامشده مقرر شد تا در طول برگزاری جشنواره بهمنظور آشنایی هموطنان با جاذبههای گردشگری ارومیه و استان تورهای دستهجمعی به همت انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تشکیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی یاد آور شد: برپایی غرفههای مختلف در ارتباط با فرآوردههای انگور و صنایعدستی و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله بخشهای جنبی این جشنواره است.
جباری یاد آور شد: معرفی آداب و سنن دیرین مردم منطقه درزمینهٔ مراحل برداشت و استحصال فرآوردههای انگور و معرفی توانمندیهای استان در بخش گردشگری و جاذبههای طبیعی از اهداف این جشنواره ملی است.
وی افزود: در محل برگزاری این جشنواره برپایی غرفههای فرآوری مشتقات انگور، استحصال شیره انگور، بستهبندی انگور، غرفه عکس، پوستر و تابلو از مراحل کاشت، داشت و برداشت انگور پیشبینیشده است.
جباری گفت: برگزاری بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی، احیای سنتهای دیرین و محلی، تئاتر خیابانی و پخت ۱۵ تن آش دوغ و ثبت آن در فهرست آثار فرهنگی کشور به نام شهر ارومیه را از دیگر برنامههای سومین دوره از جشنواره انگور در ارومیه است.
انگور یکی از مهمترین تولیدات آذربایجان غربی است و آذربایجان غربی ازنظر سطح، چهارمین استان و ازنظر تولید، بین شش استان اول تولیدکننده انگور کشور قرار دارد.
۳۰ درصد از کل انگور تولیدی آذربایجان غربی بهصورت تازه خوری، ۲۵ درصد آن به کشمش تبدیل و ۴۵ درصد نیز به واحدهای صنایع تبدیلی برای تولید کشمش، کنسانتره و شیره انگور تحویل داده میشود.
میزان ارزش اقتصادی انگور تولید شده در استان ۴۰۰ میلیارد تومان در سال است که تقریباً با میزان گندم تولیدی استان برابری میکند.
خبرنگار: سکینه اسمی
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