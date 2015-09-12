برگزاری نشست بررسی «ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان»

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان» کتابی است که به درک ما از تاریخ ایران کمک بسیاری میکند؛ دورهای که باعث ۲ قرن انحطاط و زوال در ایران شد. پژوهشگران تاریخ ایران معمولاً انحطاط سقوط ایران دوره صفویه را نتیجه طبیعی رکود و زوال سیاسی اجتنابناپذیر و فساد اخلاقی ایران اواخر دورة صفویه میدانند. «رودی متی» که تخصص اصلیاش تاریخ دوره صفویه است، در این کتاب با نگاه دیگری به این مسأله، این دیدگاه سنتی را به چالش میکشد. او در این کتاب نو و سنتشکن، منابع قدیمی و سنتی را بازخوانی کرده است و منابع جدیدی را به منظور ارائه تصویری نو از صد سال پایانی دوره صفویه، یعنی قبل از سقوط اصفهان در سال ۱۷۲۲ میلادی معرفی میکند.
سقوط اصفهان به معنای پایان سلسله صفویه و آغاز دورهای طولانی از آشفتگی و اغتشاش در تاریخ ایران است. این کتاب درباره معمای پیچیده فروپاشی ایران در دورانی است که غالب ایرانیان و عده بسیاری از محققان آن را نه فقط مرحله تکوین سرنوشتسازی در تاریخ این کشور بلکه یکی از درخشانترین روزگارانش میشناسند.
نقد کتاب «ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان» با حضور سیدهاشم آقاجری، حسن افشار(مترجم)، عطاءالله حسنی، مجتبی خلیفه شنبه ۲۸ شهریور ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود.
پژوهشکده تاریخ اسلام در خیابان عباسپور (توانیر)، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، پلاک ۹ واقع است.
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