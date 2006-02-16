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۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۰

هفته بيست و چهارم ليگ برتر واليبال؛

مدعيان پيروز شدند

مدعيان پيروز شدند

رقابت هاي هفته بيست و چهارم ليگ برتر واليبال باشگاه هاي ايران عصر چهارشنبه در تهران و شهرهاي مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين روز شش ديدار انجام شد كه برتري تيم هاي اول و دوم جدول مهم ترين نتايج كسب شده بود. پيكان دربندر ماهشهر، پتروشيمي را شكست داد و ديدار دو تيم مدعي سايپا و آذر پيام به سود تيم تهراني خاتمه يافت تا اين تيم با قطعي شدن جايگاه دوم در جدول ، به فكر قهرماني باشد . ضمن اينكه شكست برق در تهران مقابل نئوپان نيزحائز اهميت است.

نتايج كامل هفته بيست و چهارم
پرسپوليس 3 -  ذوب آهن يك
25-20، 20-25، 25-22، 25-15

برق صفر - نئوپان گنبد  3
24-26 ، 23-25، 20-25

سايپا 3 - آذر پيام صفر
25-23، 25-14، 25-20

پگاه اروميه 3 - آيدانه چالدوران صفر
25-15، 25-22 ، 25-15

پيام مخابرات گلستان يك - گل گهر سيرجان 3
17-25، 17-25، 25-19 ، 19-25

پتروشيمي ماهشهر يك - پيكان تهران 3
22- 25، 19-25، 26-24، 23-25

کد مطلب 291329

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