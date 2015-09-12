به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، مقامات قبرس می گویند دیروز جمعه پیامی را از مسکو دریافت کرده اند مبنی بر اینکه دولت نیکوزیا باید طی هفته آتی مسیر تردد هواپیماهای مسافربری خود را به دلیل تصمیم روسیه برای برگزاری رزمایش در سواحل سوریه تغییر دهد.

از سوی دیگر گفته می شود که روسیه با ارسال پیام مشابه به سازمان هواپیمایی آمریکا درباره وقوع رزمایش در حد فاصل بندر «طرطوس» سوریه تا سواحل قبرس هشدار داده است.

وزارت دفاع قبرس با طبیعی توصیف کردن اقدام روسیه دریافت چنین هشداری از سوی مسکو را تایید کرد.

البته گفته می شود عدم اجرای این رزمایش که برای روزهای ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر در نظر گرفته شده نیز محتمل است.

از سوی دیگر، نسخه ای از پیام هشدار مسکو بر روی سایت هواپیمایی آمریکا ارائه شده که نشان دهنده برگزاری رزمایش دریایی روسیه و آزمایش راکت در فاصله روزهای ۸ تا ۱۵ سپتامبر است.

خبر برگزاری رزمایش نیروهای روسی در سواحل سوریه در حالی گزارش می شود که طی هفته گذشته آمریکا نسبت به افزایش تحرکات نظامی مسکو که با هدف حمایت از دولت مشروع دمشق و مبارزه با تروریست های داعش صورت می گیرد، ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر، روسیه می گوید حضور نظامیانش در خاک سوریه امر جدیدی نیست و آنها برای ارسال تجهیزات نظامی به ارتش سوریه و کمک های بشر دوستانه به مردم در این کشور به سر می برند.