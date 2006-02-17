95 درصد توريست ها از برخورد ايرانيان احساس رضايت دارند

محمدعلي واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس نظرسنجي هايي كه از توريست هاي ورودي به كشور صورت گرفته ، عدم سرويس دهي مناسب رستورانهاي بين راهي و همچنين نبود سرويسهاي بهداشتي در مسيرهاي زميني ، مهمترين مشكلات گردشگران خارجي است.

وي در برخي شهرهاي كوچك كه تنها يك هتل براي استفاده توريست ها وجود دارد معمولا گردشگران خارجي از نظافت محل اقامت خود اظهار نارضايتي مي كنند. بنابران چنانچه بتوانيم از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و فراهم كردن تسهيلات بيشتر ، تعداد هتلهاي شهرهاي مختلف را افزايش دهيم ، در اين صورت مشكلات توريست ها نيز كمتر خواهد شد.

عضو هيئت مديره جامعه تورگردانان ايران به مشكل دو نرخي بودن قيمت هتلها در كشور اشاره كرد و ادامه داد: هزينه اقامت در هتلهاي موجود براي گردشگران خارجي و داخلي متفاوت است و اين امر در اكثر موارد باعث اعتراض توريستها مي شود و همچنين قابل استفاده نبودن كارتهاي اعتباري نيز مشكل ديگري است كه گردشگران خارجي در ايران با آن مواجه هستند.

واقفي تاكيد كرد: توريست هاي ورودي به ايران معمولا از سرويسهاي اقامتي ، وسايل نقليه اي كه در اختيارشان قرار مي گيرد و همچنين نوع تغذيه خود راضي بوده اند.