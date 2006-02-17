  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

/ اختصاصي "مهر" /

95 درصد توريست ها از برخورد ايرانيان احساس رضايت دارند

95 درصد توريست ها از برخورد ايرانيان احساس رضايت دارند

عضو هيئت مديره جامعه تخصصي تورگردانان گفت: در نظرسنجي هاي به عمل آمده بيش از 95 درصد توريست ها از رفتار و برخورد مردم ايران احساس رضايت داشته اند و اين امر براي گردشگران خارجي نسبت به ساير موارد از جذابيت بيشتري برخوردار بوده است.

محمدعلي واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس نظرسنجي هايي كه از توريست هاي ورودي به كشور صورت گرفته ، عدم سرويس دهي مناسب رستورانهاي بين راهي و همچنين نبود سرويسهاي بهداشتي در مسيرهاي زميني ، مهمترين مشكلات گردشگران خارجي است.

وي در برخي شهرهاي كوچك كه تنها يك هتل براي استفاده توريست ها وجود دارد معمولا گردشگران خارجي از نظافت محل اقامت خود اظهار نارضايتي مي كنند. بنابران چنانچه بتوانيم از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و فراهم كردن تسهيلات بيشتر ، تعداد هتلهاي شهرهاي مختلف را افزايش دهيم ، در اين صورت مشكلات توريست ها نيز كمتر خواهد شد.

عضو هيئت مديره جامعه تورگردانان ايران به مشكل دو نرخي بودن قيمت هتلها در كشور اشاره كرد و ادامه داد: هزينه اقامت در هتلهاي موجود براي گردشگران خارجي و داخلي متفاوت است و اين امر در اكثر موارد باعث اعتراض توريستها مي شود و همچنين قابل استفاده نبودن كارتهاي اعتباري نيز مشكل ديگري است كه گردشگران خارجي در ايران با آن مواجه هستند.

واقفي تاكيد كرد: توريست هاي ورودي به ايران معمولا از سرويسهاي اقامتي ، وسايل نقليه اي كه در اختيارشان قرار مي گيرد و همچنين نوع تغذيه خود راضي بوده اند.

 

کد خبر 291339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها