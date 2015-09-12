به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آموزش و پرورش استان زنجان، اصغر بیات افزود: در مراکز پیش دبستانی نباید آموزش رسمی حاکم باشد و مبنای کار این مراکز آمادگی جسمی و روحی کودکان برای ورود به دبستان است.
وی ادامه داد: تعداد ۹۲۶۰ کودک در مراکز پیش دبستانی مشغول به دریافت آموزشهای لازم هستند که علاوه بر این رقم حدود دو هزار نفر نیز در مراکز فاقد مجوز مشغول به آموزش هستند و در مجموع نزدیک به ۱۲ هزار نفر در مراکز پیش دبستانی استان تحت پوشش هستند.
بیات تصریحکرد: مهمترین اتفاقی که امسال در مورد پیش دبستانی ها رخ داده موظف بودن صاحبان این مراکز برای اخذ مجوز فعالیت، طبق ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و به این ترتیب همه مراکز پیش دبستانی که فاقد مجوز فعالیت هستند، باید نسبت به اخذ مجوز از آموزش و پرورش اقدام کنند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه به روند بهرشد تعداد دانشآموزان پایه اول اشاره کرد و افزود: این روند از ۴ سال قبل شروع شده و این امر تا سالهای بعد نیز ادامه خواهد داشت تعداد دانشآموزان ثبتنام شده امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر است که نسبت به رقم سال قبل با افزایش ۴ درصدی مواجه بوده و این امر نیازمند برنامهریزی برای تامین نیرو و فضا در سالهای بعد است.
بیات، تعداد کل جمعیت دانشآموزی استان زنجان در دوره ابتدایی را ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر برشمرد که نسبت به رقم سال قبل افزایشی ۲ هزار نفری و رشد ۲ درصدی داشته است.
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