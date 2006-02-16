جمهوري خواهان كنگره آمريكا از عملكرد بوش در حادثه كاترينا انتقاد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، دولت بوش اين روزها به علت كوتاهي در واكنش به مشكلات توفان كاترينا تحت فشار قرار دارد و بر اين اساس جمهوري خواهان كنگره روز گذشته گزارش 520 صفحه اي خود را منتشر كردند.

در اين گزارش رئيس امنيت داخلي آمريكا و همچنين مقامات آمريكايي به خاطر كوتاهي در واكنش سريع مورد انتقاد قرار گرفته اند كه طي اين فاجعه 1300 نفر از مردم كشته شدند.

" ميشل چرتاف" Michael Chertoff دبير امنيت داخلي آمريكا ، در پاسخ برخي از سناتورها كه گفتند" وي و بوش پيش از اين واقعه و پس از آن كوتاهي كرده اند"، اين مسئله را رد كرد.

اين گزارش جمهوري خواهان ، آژانس امنيت داخلي آمريكا را محكوم كرده كه " دولت آمريكا با آگاهي از وقوع اين حادثه در اين باره تصميم درستي اتخاذ نكرده و همين مسئله به تداوم مشكلات ناشي از توفان كاترينا منجر شده است."

اين در حالي است كه دولت بوش به اشتباهات خود درباره طوفان كاترينا و كوتاهي در قبال حفظ جان شهروندان و بازسازي مناطق آسيب ديده اعتراف كرده و قول داده است كه آژانس هاي امنيت داخلي را پس از واقعه "كاترينا" يك بار ديگر سازماندهي كند.



توفان كاترينا چند ماه پيش به منطقه اي كه مساحتي در حدود نصف كشور فرانسه را دارد، خسارت زد كه خرابي هاي برجاي مانده بسيار بيشتر از توفان هاي گذشته آمريكا و حتي زلزله بي سابقه كاليفرنيا اعلام شده بود.

بنابر ارزيابي هاي پيشين خسارت كاترينا 100 ميليارد دلار اعلام شده بود درحالي كه طبق آمار جديد از برآوردهاي خسارت اين مبلغ 125 ميليارد دلار رسيده است.

