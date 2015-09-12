هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این المپیاد در ۴ حوزه استدلال بالینی ( با موضوع ماژور پزشکی عمومی)، تفکر علمی در علوم پایه (با موضوع سالمندی Aging)، مدیریت نظام سلامت (با موضوع ارزیابی عملکرد نظام سلامت) و مطالعات میان رشته ای (با موضوع مطالعات میان رشته ای سلامت) به ارزیابی دانشجویان پرداخته می شود.

در این دوره ۶۰۵ دانشجو در ۴ گروه از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور شرکت می کنند. بیش از ۱۰۰ نفر داور و طراح سئوال حضور دارند و تصحیح پاسخنامه های آزمون به صورت دستی و از طریق نرم افزار به منظور مراعات عدالت و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی صورت می گیرد.

دکتر شهرام یزدانی رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از تغییر در نحوه برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.

یزدانی با بیان اینکه امسال توزیع مدالها تفاوت عمده ای با سالهای پیش دارد اظهار داشت: آستانه نمره برای مدالها به روش های علمی خاص مشخص شده است. به این صورت که تعداد مدالها از قبل مشخص نشده و بین ۱۰ تا ۲۵ درصد شرکت کننده ها در مجموع مدال دریافت خواهند کرد.

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گفت: غیر از افرادی که مدال دریافت می کنند از هر چهار حوزه المپیاد افرادی که تا ۸۰ درصد نمره انفرادی پائین ترین فرد مدال گیرنده را امتیاز بیاورند دیپلم افتخار دریافت خواهند کرد.