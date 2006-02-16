آرش شفاعي : انفعال نخبگان در ماجراي هتك مقدسات شرم آور است

اين شاعر و روزنامه نگار در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : وقتي خطوط قرمز اعتقادي ما را هدف بي شرمانه ترين هتكها قرار داده اند عده اي هنوز در بند قافيه دال و ذال اند و دم بر نمي آورند تا به پرستيژشان خدشه اي وارد نشود .
آرش شفاعي با بيان اينكه كاش ذره اي از غيرت آناني كه سفارت كشورهاي هتاك را به آتش كشيدند در رگ هاي اهل فرهنگ ما بود ، گفت : با كساني كه عرصه هنر را به لجن كشيده اند نمي توان با زبان فرهنگ و مدارا حرف زد .
شفاعي اقدام روزنامه هاي اروپايي را عملي هدفمند برنامه ريزي شده و جنايتكارانه دانست و گفت : آزادي بيان اگر به معناي جسارت به محور آفرينش و بزرگترين انسان تاريخ باشد از هر اسارتي بدتراست .
اين شاعر و روزنامه نگار يادآور شد : غربي ها با مشاهده غيرت ديني و تحسين آميز مسلمانان جهان در يافتند كه هيچ مسلماني رد شدن از خط قرمز اعتقادات خود را نمي پذيرد و البته در اين ماجرا عده اي در امتحان غيرت و رادمردي سرشكسته شدند .
آرش شفاعي در پايان به مهر گفت : رسول اكرم ( ص ) پدر امت اسلامي است و نمي توان شاهد بود كه فرزندان معنوي آن وجود نازنين زشت ترين دشنام ها را به آن حضرت تاب آورند ، اگر كسي خشم در برابر اين جسارت را خشونت و تروريسم مي داند نام مسلماني را بر خود نگذارد .
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