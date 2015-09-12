به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسدالهی، گفت: درست است که برخی مواقع نتیجه گرفته می‌شود تا فرصتی به متخلفان داده ‌شود اما در واقع اهم و مهم کنار گذاشته می‌شود؛ ولی بحث قانونی وجود دارد و این موضوع با رأی کمیته انضباطی متفاوت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ستاد نیروهای مسلح به این جمع بندی رسیده که اجازه حضور در تیم ملی به بازیکنان متخلف ندهد برخورد آن‌ها قانونی است و قطعا این‌که نظر وزیر و فدراسیون فوتبال چه باشد چندان اهمیت پیدا نمی‌کند و تنها باید تابع قانون بود.

اسدللهی بیان داشت: مراحل قانونی درباره این موضوع باید گذرانده شود و درخصوص سربازی٬ ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به اختیاری که از شورای امنیت ملی دارد دارای جایگاه قانونی است که بتوانند تصمیم بگیرد.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون باید رعایت شود و در این مورد نیز راهکار قانونی اولویت انتخاب است؛ ستاد مشترک نیروهای مسلح تصمیم گیرنده است و حتما تصمیم آن برای کشور بهتر خواهد بود.