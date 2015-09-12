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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

مرگ دردناک کارگر افغان در عمق چاه

مرگ دردناک کارگر افغان در عمق چاه

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ یک کارگر تبعه کشور افغانستان به دلیل تخریب و ریزش دیواره چاه در حال حفر در منطقه غرب تهران خبر داد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملیت امداد رسانی و نجات  در این حادثه گفت: وقوع این حادثه در خیابان مرزداران عصر روز گذشته به مرکز آتش نشانی شهر تهران اعلام و ماموران دو ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: دو کارگر تبعه کشور افغانستان در حال حفر چاهی به عمق ۱۲ متر در یک ساختمان در حال ساخت بودند که به دلیل نزدیکی به چاه قدیمی، دیواره بین دو چاه تخریب و خاک دیواره وارد چاه درحال حفر شد.

ملکی  گفت: با وقوع این حادثه، یکی از کارگران که در داخل چاه مشغول حفاری بوده در زیر آوار گرفتار شد و کارگر دوم  برای نجات وی وارد چاه شده که خود نیز در داخل چاه محبوس شده بود .

وی با اشاره به اینکه ماموران آتش نشانی با ایمن سازی کامل محل وارد چاه شده و هر دو کارگر را از داخل چاه بیرون می آورند گفت: متاسفانه دراین حادثه کارگر ۲۰ ساله تبعه افغانستان بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست  داد و کارگر دوم نیز توسط عوامل اورژانس حاضر در محل برای مداوا به بیمارستان منتقل شد .

کد مطلب 2913468

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