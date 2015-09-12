قهرمانی نونهالان دبیری تبریز در مسابقات فوتبال چهارجانبه اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال چهارجانبه نونهالان اردبیل بین تیم های ملوان بندر انزلی، دبیری تبریز، ذوب‌آهن و اکباتان اردبیل در ورزشگاه شهرستان نمین برگزار شد که درنهایت تیم نونهالان دبیری تبریز با برد تمام حریفان خود توانست عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.

بر همین اساس که نونهالان دبیری تبریز در بازی نخست با نتیجه چهار بر یک و با گل‌های مهدی سیدی، امیر ابراهیم زاده، امیررضا غفوری و بابک علیزاده از سد ذوب‌آهن اردبیل گذشت و در سوی دیگر نیز تیم اکباتان اردبیل با نتیجه دو بر یک ملوان بندر انزلی را از پیش رو برداشت.

بازی دوم تیم دبیری با ملوان بندر انزلی بود که نونهالان تبریزی با یک گل از سد حرف شمالی خود گذشته و در صدر جدول این رقابت‌ها قرار گرفتند.

تیم فوتبال نونهالان دبیری تبریز در بازی سوم و پایانی خود نیز به مصاف تیم اکباتان اردبیل رفتند که با برد دو بر صفر مقابل این تیم توانستند ضمن شکست تمام تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، مقام قهرمانی مسابقات چهارجانبه اردبیل زا به دست آورند.