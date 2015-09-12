تیم دو و میدانی کیمیا الوند قم ۳ مدال قهرمانی کشور را کسب کرد

محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو و میدانی کاران قمی که در قالب تیم دانش بنیان کیمیا الوند قم در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بودند توانستند ۳ مدال از جمله یک مدال طلای با ارزش را از این مسابقات به دست آورند.

وی افزود: مسابقات لیگ دو و میدانی امیدهای کشور امسال برای نخستین بار است که برگزار می‌شود و تاکنون ۲ مرحله از آن برگزار شده که دو و میدانی کاران قمی در مجموع ۲ مرحله صاحب ۵ مدال شده‌اند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در مرحله دوم این مسابقات که روز گذشته در پیست مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد تیم کیمیا الوند قم توانست صاحب یک مدال طلا، یک برنز و یک نقره شود که مدال‌های نقره و برنز قم در یک ماده به دست آمد.

اسحاقی بیان داشت: محمد سبب کار دو و میدانی کار بین المللی قم در ماده ۴۰۰ متر با مانع همانند مرحله نخست، مدال طلای خود را تکرار کرد و توانست با کسب بهترین حد نصاب قهرمان این ماده از مسابقات شود.

وی عنوان کرد: سبب کار در ۴۰۰ متر با مانع، موفق به ثبت رکورد ۵۷ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه شد و بالا‌تر از مهدی نظامی از لرستان و علی الهی از خراسان رضوی به مقام قهرمانی و نشان طلای این مسابقات دست یافت.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: در ماده پرش با نیزه نیز علی جبار‌پور از قم صاحب مدال نقره شد و حسین میرزایی دیگر نماینده تیم کیمیا الوند قم به مقام سوم رسید.

اسحاقی افزود: استان قم در پرش با نیزه یکی از استان‌های مستعد محسوب می‌شود و پیش از این محسن ربانی در این ماده مدال‌های باارزشی از مسابقات بین المللی به دست آورده است.