«مجلس انتقام جویی» آغاز شد/ «اتهام» به هنرمندان در خانه انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز سه شنبه ۲۴ شهریور ماه نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» به نویسندگی و کارگردانی حسین جمالی در تالار سایه به صحنه خواهد رفت.

در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت ۱۹ به مدت زمان ۸۰ دقیقه روی صحنه می رود مجید رحمتی، فرزین محدث، ارسطو خوش رزم، لطف الله سیفی، فریدون محرابی، مسعود حجازی مهر، علی عامل هاشمی، مسیح کاظمی، سارا عباسپور، بهاالدین مرشدی به عنوان بازیگر حضور دارند.

بلیت نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» در سه روز نخست اجرای این اثر نمایشی با بیست درصد تخفیف به فروش می رسد.

تماشاگرانی که مایل به دیدن نمایش در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شهریور هستند، می تواند از تسهیلات تخفیف ۲۰ درصدی بلیت این اثر نمایشی استفاده کنند.

اجرای هنرمندان نمایش «اتهام»

نمایش «اتهام» نوشته فرانسوا تیساندیه نمایشنامه نویس و بازیگر شناخته شده فرانسوی و کارگردانی محمد خداوردی است که اجرای خود را از ۱۰ شهریور ماه در خانه موزه انتظامی آغاز کرده است.

این اثر نمایشی که کاری از گروه تئاتر «مردم» به سرپرستی داریوش مودبیان است شنبه ۲۱ شهریور ماه ساعت ۱۹:۳۰ میزبان هنرمندان خواهد بود.

نوید جهانزاده، سعید علی اکبری، محمدعلی حسینعلی پور بازیگران این نمایش هستند.

خانه موزه انتظامی در خیابان شهید اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی واقع شده است.